Depuis son arrivée il y a quatorze ans, Karim Benzema a tout remporté avec le Real Madrid. Mais les derniers développements suggèrent que l'attaquant de 35 ans pourrait quitter la capitale espagnole à la fin de la saison, malgré des indications récentes selon lesquelles il était sur le point de prolonger son contrat jusqu'en juin 2024 avec les Merengue. Selon les médias espagnols, notamment El Mundo, et les informations du journaliste Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, l'Arabie saoudite l'attire fortement et il serait tenté par cette nouvelle aventure.

"Le Real Madrid a été informé par le camp de Benzema qu'il y réfléchissait sérieusement et qu'il trancherait bientôt", écrit-il. L’attaquant français dont la décision est attendue pour la fin de semaine, aurait reçu l'offre la semaine dernière, avant le match contre le FC Séville.

Benzema aurait déjà pris sa décision

Selon les informations fournies par The Athletic, Karim Benzema aurait déjà pris sa décision concernant son avenir, mais il n'aurait pas encore informé officiellement son club. D'après un joueur clé de l'équipe première, qui a souhaité garder l'anonymat, le Real Madrid serait disposé à laisser partir l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais.

En effet, l'ancien joueur de l'équipe de France dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu'en 2024, grâce à l'activation automatique d'une année supplémentaire suite à l'obtention du Ballon d'Or, a la possibilité de quitter le club si tel était son choix. Dans cette situation, le Real Madrid pourrait le libérer de son engagement contractuel.

Son contrat en Arabie saoudite

Si Karim Benzema optait pour le club d’Al-Ittihad, il pourrait bénéficier d'un contrat de deux saisons lui rapportant un salaire net de 200 millions d'euros par an, selon les informations du journal madrilène AS. Cette offre financièrement lucrative ouvre des perspectives intéressantes pour le joueur français.

En parallèle, il se pourrait que Benzema soit sollicité, comme Cristiano Ronaldo qui a rejoint le Golfe et le club d’Al-Nassr cet hiver, pour devenir l'ambassadeur de l'Arabie saoudite dans le cadre de sa candidature pour l'organisation de la Coupe du monde 2030. Ce rôle d'ambassadeur lui permettrait de représenter le pays dans le domaine du football et de soutenir activement cette candidature.

Légende du Real Madrid

En attendant de connaître la décision de Karim Benzema, son entourage ne nie pas la possibilité d'un "adieu" imminent du joueur au club, comme le rapporte El Larguero. Selon cette émission de la radio Cadena Ser, plusieurs groupes de supporters se préparent déjà à rendre hommage à l'attaquant lors du dernier match de la saison contre l'Athletic Bilbao (18h30, 38e journée de Liga).

Depuis son arrivée en 2009 en provenance de Lyon, Benzema, qui est aujourd’hui capitaine du club et le joueur le plus titré du club, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du Real Madrid en remportant 25 titres, dont cinq Ligues des champions et quatre championnats d'Espagne. Son palmarès est impressionnant, et il restera à jamais dans les mémoires des supporters madrilènes.