S'exprimant dans le cadre du dialogue Shangri-La, un forum annuel réunissant de hauts responsables de la défense, des diplomates et des dirigeants, M. Austin a soutenu la vision de Washington d'une région indo-pacifique "libre, ouverte et sûre dans un monde de règles et de droits", car il s'agit de la “meilleure façon de contrer l'affirmation croissante de la Chine dans la région”, tout en assurant à Pékin que les Etats-Unis restaient attachés au maintien du statu quo sur Taïwan et préféraient le dialogue au conflit.

Les États-Unis ont développé leurs propres activités dans la région indo-pacifique pour contrer les vastes revendications territoriales de la Chine, notamment en naviguant et en survolant régulièrement le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale.

"Nous sommes déterminés à faire en sorte que chaque pays puisse voler, naviguer et opérer là où le droit international le permet. Et chaque pays, petit ou grand, doit rester libre de mener des activités maritimes légales", a-t-il déclaré lors du forum organisé par le groupe de réflexion International Institute for Strategic Studies.