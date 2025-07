65% des répondants sont insatisfaits des mesures prises par leur gouvernement national pour répondre à la flambée des prix à la consommation, et 57% insatisfaits des mesures au niveau de l'UE, selon l'enquête réalisée par Kantar Public pour le Parlement européen auprès de 26.376 personnes.

"La moitié des sondés considèrent que leur niveau de vie s'est récemment dégradé et s'attendent à ce qu'il se dégrade encore", selon l'étude.

Le taux de sondés (52%) prévoyant la détérioration de l'économie de leur pays d'ici un an recule cependant de 8 points en six mois.

"Le coût de la vie pèse lourdement sur les gens. La conclusion logique serait qu'ils perdent confiance dans le niveau européen. Ce n'est pas ce qu'on voit (...) il y a de l'espoir, l'optimisme augmente, on s'attend à ce que l'UE puisse tenir ses promesses", réagit Philipp Schulmeister, directeur des campagnes au Parlement.

Certes, 47% des répondants (61% en France) considèrent que la situation générale évolue dans la mauvaise direction au niveau de l'UE , mais cette proportion s'effrite, tandis qu'un tiers (32%, +1 point sur un an) pensent que l'UE avance dans le bon sens.

Cette enquête, réalisée en mars, offre un état de l'opinion à un an du scrutin des 6-9 juin 2024 pour renouveler le Parlement européen, bousculé par le scandale de corruption.

56% des Européens disent s'intéresser à ces élections (40% en France) et les deux-tiers (67%) affirment qu'ils iraient "probablement" voter si ces élections avaient lieu la semaine prochaine --en hausse de 9 points par rapport au sondage mené un an avant les précédentes élections de 2019 (la participation effective s'était établie à 51%).

Pour les sondés, "la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale" vient en tête des sujets qu'ils souhaitent voir le Parlement européen traiter en priorité, suivis de la santé publique, du climat et du soutien à l'économie, loin devant la migration et l'asile en 11e position.