L'UEFA organise une collecte de dons pour les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie pendant la semaine de la finale de la Ligue des champions 2023 à Istanbul.

"Les fans et les spectateurs de la finale de l'UEFA Champions League de cette année à Istanbul seront invités à faire des dons avec des terminaux fournis par Mastercard, qui seront disponibles au Festival des champions de l'UEFA, au Stade olympique Atatürk et dans les fan zones. Ces dons serviront à financer un projet commun de la Fondation UEFA et de Mastercard en Turquie", a annoncé mardi l'instance dirigeante du football européen.

Un concert gratuit aura lieu dimanche, au cours duquel les artistes encourageront l'initiative. Ce sera en marge du Festival des champions au parc Yenikapi, situé sur la rive européenne de la ville d'Istanbul.

En plus des terminaux "tap-to-donate", les gens pourront faire un don par le biais d'un code QR.

L'UEFA a précisé que, conformément à la réglementation turque, les spectateurs de la finale de la Ligue des champions ne sont pas autorisés à apporter des pièces de monnaie au stade olympique Atatürk d'Istanbul samedi. Les pièces de monnaie qui seront retirées avant l'accès dans le stade seront données au fonds d'aide aux victimes des tremblements de terre.

Le Festival des champions au parc Yenikapi se déroulera du jeudi au dimanche, et l'entrée sera gratuite pour tous.

La finale entre Manchester City et l'Inter Milan aura lieu samedi 10 juin au stade olympique Atatürk.

Plus de 50 000 personnes ont trouvé la mort lors de deux puissants tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie le 6 février.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, dont le l'épicentre se trouvait dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 11 provinces.