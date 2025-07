Il n’y aura pas de retour au bercail pour Lionel Messi, mais plutôt un rêve américain. Après son épisode parisien, le champion du monde 2022 se retrouvait face à trois options : un retour au bercail à Barcelone, son club de toujours, l'attrait économique sans égal de l'Arabie saoudite, qui a déjà conquis Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, ou la Major League Soccer de l'autre côté de l'Atlantique. "J'ai pris la décision d'aller à Miami. Bien que nous n'ayons peut-être pas encore finalisé tous les détails à 100%, nous avons choisi de suivre cette voie... C'est le moment pour moi de vivre le football d'une manière différente", a révélé Messi lors d'une entrevue accordée mercredi aux journaux espagnols Diario Sport et Mundo Deportivo, avant que l'Inter Miami ne confirme officiellement la nouvelle sur Twitter.

Vivre le football d’une manière différente, mais aussi évoluer dans un climat similaire à celui de Barcelone, sous le soleil de Miami, une ville côtière beaucoup plus proche de l’Argentine que l’Arabie saoudite.

Pourquoi le retour à Barcelone ne s’est pas fait ? Du côté de Barcelone, on a souligné les considérations financières ainsi que les choix personnels de Messi. Cependant, pour l’Argentin, les raisons sont totalement différentes. "La vérité, c'est que l'aspect financier n'a jamais été un problème, mais il y avait beaucoup de choses qui manquaient pour mon retour", a-t-il expliqué lors de son entretien. "J'ai reçu une proposition, mais elle n'était ni officielle ni signée. Nous n'avons jamais discuté de mon salaire et l'argent n'était pas un problème pour moi."

Mais à Barcelone, qui rencontre de grandes difficultés financières, il semblait déjà difficile d’imaginer voir ce transfert aboutir. Mais si cela ne dépendait que de Lionel Messi, il assure qu’il serait retourné en Catalogne. “Je voulais revenir au Barça mais je ne voulais pas laisser mon avenir entre les mains d’autres personnes. Sincèrement, je ne sais pas si Barcelone a tout fait pour me faire revenir. Xavi m’a appelé et je suis convaincu que certains ne voulaient pas que je revienne au club. J’en rêvais, mais je savais que ça allait être compliqué car je me souviens de ce qui s’est passé il y a deux ans lors de mon départ. J'ai entendu dire qu'ils (les dirigeants barcelonais, NDLR) devaient vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et la vérité est que je ne voulais pas passer par là.” Dans un communiqué publié par le club blaugrana, le président du Barça Joan Laporta a dit "comprendre et respecter la décision de Messi d'évoluer dans une ligue avec moins d'attentes, loin des projecteurs et de la pression dont il a été l'objet ces dernières années."

L’option saoudienne

Après que le Barça se soit retiré des négociations, seul l'Inter Miami et l'Arabie Saoudite étaient dans les rangs pour recruter Messi. Si tous les observateurs étaient conscients que la puissance financière du royaume était un élément prédominant, il semblerait que les Saoudiens n’ont jamais convaincu l’Argentin. Dans le but de le séduire, le royaume était prêt à toutes les extravagances Les médias locaux avançaient un contrat de 1 milliard d’euros répartis sur deux ans, soit 500 millions d’euros par saison, ce qui représente le plus gros contrat jamais offert pour un sportif. Des hauts dirigeants d'Al-Hilal s'étaient même rendus à Paris dimanche pour tenter de conclure l'accord, selon des sources proches des négociations citées par l'AFP.

Mais ces négociations ne sont jamais allées plus loin, et pour cause, la famille Messi ne s'imaginait pas vivre en Arabie saoudite. Toujours selon les informations du journal français, Jorge Messi, le père du joueur, a tout tenté pour convaincre son fils d'accepter cette offre complètement extravagante,notamment parce qu'une généreuse commission aurait été versée sur son compte bancaire. Cependant, l'argent n'est pas ce qui motive le septuple Ballon d'Or.

Un cadre de rêve à Miami

La famille occupe une place primordiale dans la vie de Messi. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussé à quitter le PSG. "À Barcelone, je pouvais aller chercher mes enfants. À Paris, beaucoup moins. Nous avions moins d'activités communes. Ma décision de partir est également liée à cela. Mon objectif est de me retrouver avec ma famille et de profiter de mes enfants", a-t-il déclaré mercredi. De plus, à Miami, la famille Messi ne se sentira pas dépaysée. En effet, cette métropole compte une importante communauté hispanophone et bénéficie d'un climat méridional bien différent de la chaleur étouffante du pays arabe. Lionel Messi est déjà familier avec la ville, car il y possède déjà une maison de vacances. Si l’Argentin a choisi Miami, c'est aussi pour garder la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Et c'est une bonne nouvelle, car la Fédération argentine de football a décidé de construire son nouveau centre d'entraînement dans la ville, dont il deviendra l'icône.

Sur le plan sportif, la MLS l'éloigne du plus haut niveau, mais le championnat est en plein essor. Son corps sera donc moins soumis à rude épreuve, et l'objectif est d'arriver en pleine forme pour remporter une deuxième Coupe du Monde consécutive.

Lionel Messi futur propriétaire du club ?

D’un point de vue économique, il ne va pas s'enrichir comme en Arabie saoudite, mais il faut souligner le sens des affaires de la MLS pour attirer La Pulga. Selon le média anglais The Athletic, plusieurs multinationales ont joué un rôle important dans l'arrivée de Messi. Apple, par exemple, le diffuseur officiel du championnat, prévoit une augmentation spectaculaire des abonnements grâce à la présence de l'Argentin. En conséquence, ils ont négocié une part des revenus qui lui sera spécifiquement destinée. Adidas, son sponsor historique, a également convenu de partager certains bénéfices avec Lionel Messi.

Pour Miami, qui compte dans ses rangs de décisionnaires David Beckham, la venue de Messi est une aubaine pour promouvoir la Ligue. L'objectif est que Messi puisse acquérir des parts du club. La star anglaise connaît bien les avantages lucratifs d'un tel arrangement. Lorsqu'il avait rejoint le LA Galaxy, son salaire avait diminué de 70 %. Cependant, il avait pu acheter les droits de l'Inter Miami pour 23 millions d'euros. Aujourd'hui, la valeur du club s'élève à... 600 millions d'euros.

Selon certains experts, l'arrivée de Messi pourrait propulser la valeur du club vers le milliard. En résumé, l’ancien joueur du Barça ne touchera pas directement cet argent, mais son choix de partir aux États-Unis représente à la fois un investissement financier, professionnel et personnel.