L'armée de l'air taïwanaise est entrée en action après avoir repéré 10 avions de combat chinois traversant la ligne médiane du détroit de Taïwan, tandis que le ministère de la Défense de l'île a déclaré que quatre navires de guerre chinois ont également effectué des patrouilles de combat.

Dans un bref communiqué, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré qu'à 14 heures (6 heures GMT) dimanche, il avait détecté 24 avions de l'armée de l'air chinoise, dont des chasseurs J-10, J-11, J-16 et Su-30, ainsi que des bombardiers H-6.

Il n'a pas précisé où les avions volaient, mais a indiqué que 10 d'entre eux avaient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, qui sépare les deux parties et qui servait auparavant de barrière officieuse.

La Chine affirme ne pas reconnaître cette ligne et la franchit régulièrement depuis l'année dernière.

C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que Taïwan fait état d'un regain d'activité militaire chinoise après que 37 avions militaires chinois ont pénétré dans la zone de défense aérienne de l'île, certains d'entre eux se dirigeant ensuite vers le Pacifique occidental.

Quatre navires de guerre chinois ont également participé à des "patrouilles conjointes de préparation au combat", a ajouté le ministère, sans donner de détails.

Taïwan a envoyé ses propres chasseurs et déployé des navires et des systèmes de missiles terrestres pour surveiller la situation, a indiqué le ministère, en utilisant des termes typiques de sa réaction face à de telles activités chinoises.

Les revendications de souveraineté de la Chine

La Chine, qui considère Taïwan autogouverné comme son propre territoire, a, au cours des trois dernières années, régulièrement envoyé ses forces aériennes dans le ciel proche de l'île, sans toutefois pénétrer dans l'espace aérien territorial de Taïwan.

La Chine a précédemment déclaré que ces missions visaient à protéger la souveraineté du pays et à lutter contre la "collusion" entre Taïwan et les États-Unis, le principal bailleur de fonds international et vendeur d'armes de l'île.

En avril, la Chine a organisé des “wargames” autour de Taïwan à la suite d'un voyage aux États-Unis de la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen.

Le gouvernement de Taïwan rejette les revendications de souveraineté de la Chine et affirme que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.

La Chine n'a jamais renoncé à recourir à la force pour placer Taïwan sous son contrôle, alors que l'île s'apprête à organiser des élections présidentielles et législatives en janvier.

L'émergence d'un nouveau leadership

Dans un discours vidéo adressé dimanche à ses partisans sur les îles Matsu, contrôlées par Taïwan et proches de la côte chinoise, le vice-président taïwanais William Lai a déclaré qu'il ferait de son mieux pour "stabiliser le statu quo pacifique dans le détroit de Taïwan" s'il remportait la présidence, a indiqué son bureau de campagne.

M. Lai est le candidat du Parti démocrate progressiste, le parti au pouvoir. Tsai ne peut pas se représenter en raison de la limitation du nombre de mandats.

Mme Tsai a proposé à plusieurs reprises des pourparlers avec la Chine, mais a essuyé des refus, Pékin la considérant, elle et son parti, comme des séparatistes.

Laura Rosenberger, présidente de l'American Institute in Taiwan, qui gère les relations officieuses entre Washington et Taipei, s'est rendue à Taïwan la semaine dernière et a rencontré les trois candidats à la présidence.