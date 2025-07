Capitaine de Manchester City, et pièce maîtresse du système de Pep Guardiola, Ilkay Gundogan fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Après avoir réalisé le triplé historique avec les Citizens cette saison - championnat d’Angleterre, coupe d’Angleterre, et Ligue des champions - l’ancien joueur du Borussia Dortmund veut changer d’air.

En fin de contrat cet été, le joueur allemand d'origine turque est libre de signer dans le club de son choix durant cette intersaison. Si le Paris Saint-Germain et le Barça semblent intéressés par ses services, il semblerait qu’une piste, plus fructueuse, en Arabie saoudite se présente à Ilkay Gundogan.

Un contrat XXL à Al-Hilal

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, le club saoudien d’Al-Hilal va faire une offre pour recruter le capitaine de Manchester City. Avec la récente arrivée de Karim Benzema et la très probable signature de N’Golo Kanté, le royaume devrait également proposer un salaire avoisinant plusieurs centaines de millions d’euros par an à Ilkay Gundogan.

Si le club d’Al-Hilal n’a pas réussi à recruter Lionel Messi, qui a décidé de rejoindre l’Inter Miami aux États-Unis, il devrait réaliser un gros coup lors de ce marché estival afin de participer à la promotion de la Saudi Pro League.

Le Barça a devancé le PSG

Alors que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain veulent signer Ilkay Gundogan cet été, il semblerait que le joueur de Manchester City a déjà tranché entre les deux clubs. Selon Mundo Deportivo, suite au désastre Messi, le Barça cherche à conclure rapidement son arrivée.

Un contrat de trois ans lui aurait été proposé en Catalogne. Tous les détails ont été approuvés par les Blaugranas, qui souhaitent le faire signer dans les jours à venir afin d’éviter la concurrence de l'Arabie saoudite, du Paris Saint-Germain, mais aussi d’Arsenal. Plusieurs médias ibériques rapportent également que le milieu de terrain d’origine turc aurait déjà donné son accord au Barça, mais qu’il étudie également les autres offres, sans se précipiter sur son avenir et réaliser le meilleur choix de carrière possible.

Après le sacre en Ligue des champions samedi à Istanbul, le capitaine de Manchester City a été interrogé sur son futur, mais a vite botté la question en touche : “C’est une soirée incroyable. Nous sommes très heureux et c’est difficile de mettre des mots là-dessus, car nous avons marqué l’histoire, a d’abord expliqué Gundogan. Nous savions que tout le monde allait parler du triplé et la pression était là, mais cette équipe est faite pour gérer cette pression et c’est ce qu’elle a fait. Mon avenir ? Je pense que ce n’est pas le moment d’en parler mais qu’il faut profiter de cette victoire.”