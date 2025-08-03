MOYEN-ORIENT
Gaza-humanitaire: les Écologistes français sont favorables au déploiement de la Marine nationale
Les écologistes français plaident pour l'envoi de la Marine nationale à Gaza pour participer à l'action humanitaire et briser le blocus israélien.
Marine Tondelier, leader des Écologistes français lors d’un meeting parisien… / Reuters
3 août 2025

Les Ecologistes  ont demandé aujourd’hui au président Emmanuel  Macron, dans une tribune parue dans la Tribune dimanche, de déployer la Marine nationale afin de contribuer à l'effort humanitaire à Gaza, soulignant que “la France doit être le moteur d'une coalition internationale pour lever le blocus humanitaire”.

“Nous demandons qu'au regard de l'urgence et de la gravité de la situation, des navires de la Marine nationale soient déployés sans attendre sur les côtes de Gaza dans le but d'apporter des vivres, des médicaments, produits de première nécessité”, peut-on lire dans la Tribune dimanche.

“Si vous n'agissez pas, vous êtes complice. Complice du génocide, des enfants affamés, des milliers de morts faute de soins, d'un peuple massacré. Votre inaction restera dans l'histoire”, mettent-ils en garde le président Emmanuel Macron. “Assumez une décision historique qui permettra de mettre un terme à un blocus illégal, et d'arrêter le génocide en cours”, insistent-ils, arguant que “ce qui menace, si nous n'agissons pas d'ici là, c'est qu'en septembre les Gazaouis aient été décimés”.

Pour un leadership français

Dans le passé, en novembre 2023, la France avait envoyé le Tonnerre et le Dixmude, deux porte-hélicoptères amphibies afin de soulager les hôpitaux de Gaza ; ces écologistes souhaitent que cette opération soit “répétée et amplifiée”. “La France doit être le moteur d'une coalition internationale pour lever le blocus humanitaire”, affirment encore les Écologistes, qui jugent que le parachutage d'aide alimentaire, mis en œuvre par Paris depuis vendredi et qui prévoit de larguer 40 tonnes sur Gaza, “est une méthode peu efficace et dangereuse”.

Ils invitent le président français à faire preuve de leadership. “Assumez d'être à l'initiative d'une coalition à même de mettre fin au drame humanitaire. Assumez de demander des sanctions contre le gouvernement israélien, d'arrêter la livraison d'armes et d'exiger l'arrêt de l'accord d'association de l'Europe avec Israël”, poursuivent-ils.

La guerre israélienne, qui dure depuis 22 mois, a plongé Gaza dans une catastrophe humanitaire sans précédent. L’embargo général imposé par Israël  menace de plonger l’enclave dans une “famine généralisée” selon l'ONU.

Lire aussi: Macron réaffirme la priorité d’un cessez-le-feu et de l’aide humanitaire à Gaza



SOURCE:TRT français et agences
