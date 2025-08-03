Les Ecologistes ont demandé aujourd’hui au président Emmanuel Macron, dans une tribune parue dans la Tribune dimanche, de déployer la Marine nationale afin de contribuer à l'effort humanitaire à Gaza, soulignant que “la France doit être le moteur d'une coalition internationale pour lever le blocus humanitaire”.

“Nous demandons qu'au regard de l'urgence et de la gravité de la situation, des navires de la Marine nationale soient déployés sans attendre sur les côtes de Gaza dans le but d'apporter des vivres, des médicaments, produits de première nécessité”, peut-on lire dans la Tribune dimanche.

“Si vous n'agissez pas, vous êtes complice. Complice du génocide, des enfants affamés, des milliers de morts faute de soins, d'un peuple massacré. Votre inaction restera dans l'histoire”, mettent-ils en garde le président Emmanuel Macron. “Assumez une décision historique qui permettra de mettre un terme à un blocus illégal, et d'arrêter le génocide en cours”, insistent-ils, arguant que “ce qui menace, si nous n'agissons pas d'ici là, c'est qu'en septembre les Gazaouis aient été décimés”.

Pour un leadership français

Dans le passé, en novembre 2023, la France avait envoyé le Tonnerre et le Dixmude, deux porte-hélicoptères amphibies afin de soulager les hôpitaux de Gaza ; ces écologistes souhaitent que cette opération soit “répétée et amplifiée”. “La France doit être le moteur d'une coalition internationale pour lever le blocus humanitaire”, affirment encore les Écologistes, qui jugent que le parachutage d'aide alimentaire, mis en œuvre par Paris depuis vendredi et qui prévoit de larguer 40 tonnes sur Gaza, “est une méthode peu efficace et dangereuse”.