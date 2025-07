Le ministère turc des Affaires étrangères a annoncé mardi que la Turquie avait succédé à la Serbie pour la présidence tournante de six mois de la Coopération économique de la mer Noire (BSEC).

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov ont assisté à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la BSEC par vidéoconférence, ont indiqué les services du ministère sur Twitter.

La Serbie occupe la présidence depuis le 1er janvier 2023.

Basée à Istanbul, la BSEC a été créée en 1992 dans le but d'agir dans un esprit d'amitié et de bon voisinage et de renforcer le respect et la confiance mutuels, le dialogue et la coopération entre les États membres.

Le groupe compte 13 membres : Turquie, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Grèce, Moldavie, Macédoine du Nord, Roumanie, Russie, Serbie et Ukraine.