Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé que le nombre de personnes déplacées de force dans le monde à la suite de persécutions, de conflits, de violences et de violations des droits de l'homme a dépassé le seuil de 108 millions en 2022.

Selon un rapport intitulé "Tendances mondiales sur le déplacement forcé 2022", publié par le HCR, le nombre de personnes déplacées de force au cours de l'année écoulée a augmenté de 19 millions par rapport aux statistiques de 2021. La Turquie est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde, avec près de 3,6 millions de réfugiés, indique cette source.

Le rapport note également que le nombre de nationalités apatrides ou indéterminées a atteint 4,4 millions de personnes dans le monde à la fin de 2022, soit une augmentation de 2 % par rapport à la fin de 2021.

Cette source cite le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui affirme qu'il y a 35,3 millions de réfugiés qui ont traversé les frontières internationales en quête de sécurité, tandis qu'environ 62,5 millions de personnes ont été forcées de fuir à l'intérieur de leur pays en raison des conflits et des violences.

"La guerre en Ukraine a été le principal moteur de déplacement en 2022. Le nombre de réfugiés ukrainiens est passé de 27 300 personnes fin 2021 à 5,7 millions fin 2022", a-t-il ajouté.

"Les gens du monde entier continuent d'être extrêmement généreux envers les réfugiés, offrant protection et assistance aux personnes dans le besoin. Mais, il faut davantage de soutien international et un partage plus équitable des responsabilités sont nécessaires, en particulier avec les pays qui accueillent le plus de réfugiés dans le monde," a déclaré Grandi.

Il faut faire davantage pour “mettre fin aux conflits et supprimer les obstacles afin que les réfugiés aient des options viables pour rentrer chez eux volontairement, en sécurité et dans la dignité".