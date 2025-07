Dans son rapport annuel, l’audit du cabinet Deloitte avertit les ligues d’Europe. Au sein des cinq plus gros championnats européens, le chiffre d'affaires cumulé a grimpé à 17,2 milliards d'euros lors de la saison 2021-22, 10% de mieux que lors de l'exercice précédent, et plus que les 17 mds EUR atteints de 2018-19, la dernière saison complète pré-Covid.

Avec 6,4 mds EUR de revenus cumulés et une hausse de 12%, la Premier League se taille évidemment la part du lion, mais la Ligue 1 s'est distinguée en réalisant la plus forte hausse annuelle (+26%), même si ses 2 mds EUR de chiffre d'affaires restent le plus petit des cinq "gros".

Cependant l'explosion de la masse salariale dans les cinq principaux championnats européens (outre la France et l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie) à 12,3 mds EUR, soit 15% de plus qu'en 2018/2019, a entraîné une baisse de 1,8 mds EUR du résultat opérationnel sur la même période, et les clubs de l'élite européenne ont affiché une perte opérationnelle cumulée de 324 M EUR en 2021/2022.

"Les chiffres d'affaires montrent que le football européen est sorti avec résilience de la période la plus difficile de son histoire", observe Tim Bridge, partenaire principal du Deloitte's Sport Business Group, qui a mené cette étude.

"Après la levée des restrictions liées au Covid-19, l'appétit longtemps refoulé des supporters a conduit à une hausse record des recettes “jour de match” et des recettes commerciales", relève-t-il.

Mais le déclin des résultats opérationnels, ajoute-t-il, démontre que la reprise globale est toujours un chantier en cours.

D'autant que des championnats concurrents tentent de se faire une place. A commencer par l'Arabie saoudite.

Après avoir attiré cet hiver le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League, riche de ses pétrodollars, s'est attaché la semaine dernière les services de Karim Benzema, dernier lauréat du Ballon d'Or, et d'autres joueurs de renom pourraient suivre.

Au début du mois, Ronaldo estimait qu'au rythme actuel de son développement, "le championnat saoudien pourra être l'un des cinq meilleurs du monde dans cinq ans".

L'objectif affiché par la Ligue saoudienne est de doubler son chiffre d'affaires pour atteindre les deux milliards d'euros à l'horizon 2030 (l'équivalent de la Ligue 1 française sur la saison 2021/22). "La Saudi Pro League sera soutenue dans son ambition de devenir l'un des dix plus grands championnats au monde", rapporte la semaine dernière l'agence officielle de presse saoudienne SPA.

Lionel Messi va rejoindre lui la MLS américaine, dans l'effectif de l'Inter Miami.

Pour Deloitte, tous les clubs européens doivent se focaliser désormais sur la nécessité d'assurer la "viabilité santé financière à long terme de tout le système du football" face à "une vague d'investissement dans le football mondial (qui) défie le système établi".

"Et avec les championnats émergents qui cherchent à développer leur offre et attirer les meilleurs talents sur le terrain, l'avenir des club européens pourrait bien dépendre de leur santé financière future et de leur capacité à en profiter pour rester compétitif et significatifs", avertit Tim Bridge.