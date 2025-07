Le ministre turc de la Défense nationale Yasar Guler a rencontré son homologue grec Alkiviadis Stefanis lors de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN qui s'est tenue jeudi au siège de l'OTAN à Bruxelles.

"Au cours d'une réunion caractérisée par une atmosphère constructive et cordiale, les ministres Guler et Stefanis ont convenu de l'élaboration d'un programme de coopération basé sur des relations de bon voisinage et d'amitié entre la Turquie et la Grèce", a déclaré le ministère turc de la Défense sur son compte Twitter.

Le Conseil de l'Atlantique Nord (NAC) devait se réunir pour une réunion cruciale de deux jours au siège de l'OTAN sous la présidence du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Le rassemblement a réuni les ministres de la défense des pays alliés.

Plus tôt dans la journée, Guler a rencontré ses homologues lituanien, français et britannique, ainsi que Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN.

La Turquie, membre de l’OTAN depuis plus de 70 ans, s’est plainte de la rhétorique et des provocations répétées de la Grèce dans la région au cours des derniers mois, y compris l’armement d’îles proches des côtes turques qui sont démilitarisées en vertu d’obligations découlant d’un traité. Ankara affirme que ces agissements entravent les efforts de paix qu’elle déploie de bonne foi. Toutefois, le double séisme qui a frappé le sud de la Turquie en février avait relancé une “diplomatie des séismes” entre la Grèce et la Turquie. Dans un élan de solidarité, la Grèce avait envoyé une équipe de sauvetage et plusieurs aides humanitaires, et le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias s’était rendu dans les zones sinistrées avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu dans les jours qui ont suivi les séismes.