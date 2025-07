Voici ce qu'il faut savoir sur ce scrutin dans ce pays de 10,5 millions d'habitants :

Pourquoi ces nouvelles élections ?

Lors des élections législatives du 21 mai, le parti conservateur Nouvelle-Démocratie (ND), mené par Kyriakos Mitsotakis a réalisé une large victoire (40,8%). Il a devancé de 20 points son principal adversaire, la gauche Syriza d'Alexis Tsipras.

Toutefois, avec 146 sièges de députés sur les 300 du Parlement monocaméral, la ND n'a pas décroché de majorité absolue comme elle le souhaitait pour former un gouvernement sans devoir trouver une alliance avec une autre formation.

De leur côté, les quatre autres partis élus - Syriza, les socialistes Pasok-Kinal, les communistes KKE ou les nationalistes de Solution grecque - n'ont pas non plus cherché à s'entendre pour former une coalition.

Devant ce constat d'échec, un gouvernement intérimaire a été nommé. Un nouveau scrutin a été convoqué pour le 25 juin.

Le pari de la majorité absolue

Kyriakos Mitsotakis parie sur le fait qu'il va cette fois-ci obtenir une majorité absolue grâce à un mode de scrutin différent des élections du 21 mai et qui accorde une "prime" pouvant aller jusqu'à 50 sièges au parti arrivé en tête.

La majorité des sondages prédisent une victoire confortable de la droite, créditée d'entre 39% et 43% des intentions de vote. Elle devrait de nouveau très largement devancer Syriza, qui pourrait réaliser un score de 18 à 22%.

Outre les cinq partis élus le 21 mai, deux autres partis pourraient faire leur entrée à la Vouli, selon les sondages: Cap sur la liberté (gauche nationaliste) fondé par une ancienne dissidente de Syriza et une petite formation xénophobe baptisée Victoire (Niki en grec).

Scénarios post-électoraux

Durant cette seconde campagne électorale, Kyriakos Mitsotakis a agité l'épouvantail d'un éventuel troisième scrutin en août s'il n'obtient pas de majorité absolue.

L'obtention d'une large majorité absolue pour la ND dépend à la fois de son score et du nombre de partis qui entreront au parlement en franchissant la barre des 3% nécessaire pour siéger, soulignent les experts.

"Si la ND obtient (par exemple) 39% des voix et qu'il y a sept partis au Parlement, la droite aura à peine la majorité absolue, soit 151 sièges", explique à l'AFP Pinelopi Fountedaki, professeure du droit constitutionnel à l'Université Panteion d'Athènes.

Au cas d'absence de majorité absolue ou d'un nouvel échec pour former une coalition, le mandat du gouvernement intérimaire pourrait être prolongé en vue d'un troisième scrutin, selon Pinelopi Fountedaki.

Alexis Tsipras joue son va-tout

Avec une chute de plus de 11 points par rapport aux élections de 2019, Syriza espère ne pas tomber en-dessous du seuil psychologique des 20%.

L'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, qui incarnait l'espoir de la gauche radicale en Europe lors de son accession au pouvoir en 2015, n'a pas caché que la cuisante défaite de la gauche lors du premier scrutin avait constitué un choc douloureux.

Le leader de Syriza a même songé à démissionner, avant de se raviser car il estimait ne "pas avoir le droit d'abandonner la bataille".

Selon des experts, une nouvelle piètre performance de Syriza posera ouvertement la question de sa succession à la tête d'un parti qu'il dirige depuis 15 ans et qu'il a largement recentré à gauche ces dernières années.

"Le bilan final" sera établi à l'issue du scrutin du 25 juin, a assuré Alexis Tsipras.