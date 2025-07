"Nos forces armées ont frappé un bon coup dans la matinée - et très fort - dans le village de Rykove, district de Henichesk, dans le territoire temporairement occupé de la région de Kherson", déclare-t-il dans un message vidéo. "Il y avait un dépôt de munitions très important. Il a été détruit."

Les médias ukrainiens ont publié des vidéos montrant un vaste panache de fumée s'élevant au loin, avec des bruits d'explosions.

Rykove se trouve à environ 20 km de Henichesk, ville portuaire située le long de la mer d'Azov, dans le sud de l'Ukraine, occupée par les forces du Kremlin depuis les premiers jours de l'invasion russe en Ukraine en février 2022.

Breton promet à Kiev des livraisons d'armement européen conformes à ses besoins

L'Europe va accroître ses efforts en matière de livraison d'armement et de munitions pour aider Kiev à mener sa contre-offensive face à l'armée russe qui a envahi son territoire début 2022, déclare le commissaire européen au Marché intérieur.

"Nous allons accroître l'effort en matière de livraison d'armes et de munitions, car il s'agit d'une guerre de haute intensité où elles jouent un rôle crucial", déclare Thierry Breton dans un entretien au Parisien Dimanche. "Nous nous organisons comme si cette guerre allait durer encore plusieurs mois, voire davantage."

L'ancien ministre français de l'Economie rappelle que l'Europe s'est engagée à fournir "dans les douze mois qui viennent un million d'armes de gros calibre : 155 mm, 152 mm, 122 mm, 120 mm, c'est-à-dire des calibres aux normes Otan et aux normes des anciens pays du bloc soviétique car ces armements sont encore utilisés par les Ukrainiens".

Thierry Breton rappelle aussi le déblocage par l'Union européenne d'une enveloppe de 500 millions d'euros pour fournir à l'Ukraine des munitions en quantité suffisante.

"C'est la première fois qu'on se coordonne pour fabriquer, ensemble, des armements et des munitions. L'Europe de la défense avance à vitesse grand V", estime-t-il.

Le bilan s'alourdit après la destruction du barrage de Kakhovka

Le bilan des inondations liées à la destruction du barrage de Kakhovka s'est alourdi à seize morts en Ukraine selon des responsables de Kiev, alors que la Russie fait état de son côté de 29 décès dans les territoires contrôlés par Moscou.

La rupture du barrage de Kakhovka, le 6 juin, a provoqué des inondations dans le sud de l'Ukraine ainsi que dans des territoires occupés par la Russie, détruisant des terres agricoles et coupant l'approvisionnement en eau de populations civiles.

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a fait état samedi sur le réseau Telegram de plus de 3.600 habitants évacués dans les régions de Kherson et de Mykolaïv, de 31 personnes portées disparues et de quelque 1.300 maisons inondées.

Andrei Alekseyenko, président de l'administration installée par la Russie dans les parties occupées par Moscou de la région de Kherson, a évoqué un bilan de 29 morts via la messagerie Telegram.

L'Ukraine accuse la Russie d'avoir fait sauter le barrage construit durant l'ère soviétique, passé sous contrôle russe aux premiers jours de l'invasion du pays en 2022.

Dans des conclusions préliminaires publiées vendredi, une équipe d'experts juridiques internationaux assistant les procureurs ukrainiens dans leur enquête a jugé "très probable" que l'effondrement de la région ukrainienne de Kherson ait été causé par des explosifs posés par des Russes. Le Kremlin accuse Kiev d'avoir saboté le barrage hydroélectrique, qui contenait un immense réservoir, afin de priver la Crimée d'une source d'eau essentielle et de détourner l'attention de sa contre-offensive face aux forces russes.