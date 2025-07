Née le 26 mai 1951 à Los Angeles, Sally Ride a obtenu une licence d'anglais et de physique à l'université de Stanford en Californie, et a obtenu un doctorat en physique en 1978.

Peu de temps avant d'obtenir son doctorat, Ride a vu une annonce de la NASA qui recrutait des astronautes et, pour la première fois, l'agence allait inclure des femmes dans sa classe d'astronautes.

"Plus de 8 000 hommes et femmes ont postulé au programme spatial cette année-là. Sur les 35 personnes acceptées, six étaient des femmes, et j'étais l'une d'entre elles. C'était en janvier 1978", a déclaré Ride dans des citations figurant sur une page d'hommage du site web de la NASA.

L'année suivante, Ride termine une période d'entraînement et d'évaluation d'un an. Elle sera affectée en tant que spécialiste de mission lors d'une future mission de la navette spatiale.

Avec trois de ses camarades de classe astronautes, Ride a finalement été affectée à la mission STS-7, indique le site web de la NASA.

La mission STS-7, qui a décollé le 18 juin 1983 du centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride et qui a duré six jours à bord de la navette Challenger, consistait à déployer des satellites de communication, précise la NASA.

Ride a pris sa retraite de la NASA en 1987 et a accepté un poste d'enseignante à l'université de Californie à San Diego. Elle y est également directrice du California Space Institute de l'université de Californie.

En 2001, elle a fondé Sally Ride Science, une organisation visant à encourager les filles à s'orienter vers les domaines des STIM, note la NASA.

Elle est décédée le 23 juillet 2012 à l'âge de 61 ans, environ un an après avoir été diagnostiquée d'un cancer du pancréas, selon les informations publiées au moment de son décès.

"Sally Ride a franchi les barrières avec grâce et professionnalisme - et a littéralement changé le visage du programme spatial américain", a déclaré Charles Bolden, ancien administrateur de la NASA, dans des commentaires publiés sur le site web de la NASA.

Si Ride a été la première Américaine à aller dans l'espace, elle est en fait la troisième femme à s'embarquer pour un vol spatial. La première femme dans l'espace, la cosmonaute Valentina Tereshkova, s'est envolée dans l'espace le 16 juin 1963, passant deux jours en orbite à bord de Vostok 6. Âgée de 26 ans à l'époque, la Russe Tereshkova reste à ce jour la plus jeune femme à avoir voyagé dans l'espace, selon l'Agence spatiale européenne. La deuxième femme dans l'espace était également russe : Svetlana Yevgenyevna Savitskaya, qui s'est envolée à bord de Soyouz T-7 en 1982.