Le ministère palestinien de la Santé a annoncé mardi que le bilan des victimes de l'incursion israélienne dans la ville de Jénine et son camp de réfugiés s'était alourdi pour atteindre 6 morts, un autre Palestinien ayant succombé à ses blessures.

Le ministère a déclaré, dans un bref communiqué, qu’Amjad Aref Fayyad Abu Jaas (48 ans), avait succombé à ses blessures, après avoir reçu des balles réelles dans le ventre. Le bilan des morts passe ainsi à 6, dont un enfant.

Le ministère a également indiqué que 170 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de cette année, le nombre des blessés, résultant de l'incursion israélienne, atteignant les 91, dont 23 dans un état critique.

Lors de l'incursion effectuée par l'armée israélienne dans la ville de Jénine, sept soldats ont été légèrement blessés, selon un communiqué de l'armée.

Depuis plus d'un an, l'armée israélienne continue de mener des opérations en Cisjordanie, concentrées dans les villes de Naplouse et de Jénine, sous prétexte de poursuivre des personnes recherchées.