Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'il fallait oeuvrer pour éradiquer l'idée d'établir un État palestinien et bloquer la voie aux aspirations des Palestiniens visant à établir un état indépendant .

Selon la radio officielle israélienne, Netanyahu a dit, lors d'une session à huis clos de la commission des Affaires étrangères et de la Sécurité de la Knesset, qu'Israël veut que l'Autorité palestinienne reste, et ne veut pas son effondrement, et qu’elle est prête à la soutenir financièrement.

Netanyahu a également évoqué la préparation du successeur du président Mahmoud Abbas, affirmant qu'il est dans l'intérêt d'Israël d'avoir cette autorité et de poursuivre son travail.

En réponse aux déclarations de Netanyahu, la présidence palestinienne à Ramallah a affirmé que l'établissement d'un état palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale est la seule solution pour parvenir à la sécurité et à la stabilité.

Un porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a souligné que les déclarations de Netanyahu montrent au monde les véritables intentions israéliennes qui consistent à rejeter la légitimité et le droit.

Pour sa part, le ministère palestinien des Affaires étrangères a noté que ces déclarations représentent une reconnaissance de la politique anti-paix du gouvernement Netanyahu.

Les déclarations de Netanyahu interviennent alors que son gouvernement accélère le rythme de la construction des colonies à Jérusalem occupée et en Cisjordanie grâce à de nouveaux projets de construction de milliers d'unités de colonisation, malgré l'opposition déclarée des États-Unis, de l'Union européenne, des Nations Unies et d'autres instances internationales.