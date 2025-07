Actuellement débattu par la commission de l'environnement de la Chambre des députés, la chambre basse du Parlement italien, la loi, qui a de nouveau mis les musulmans et leurs lieux de culte au premier plan du discours politique italien, pourrait entraîner la fermeture de centaines de lieux de prière islamiques, une perspective qui suscite l'inquiétude au sein de la communauté musulmane du pays de 2,5 millions de personnes.

Les politiciens de l'opposition s'insurgent contre ce projet de loi qu'ils considèrent comme inconstitutionnel et comme une forme de "discrimination inacceptable".

Présenté par le parti des Frères d'Italie du Premier ministre Giorgia Meloni, le projet de loi vise les lieux de prière qui ne sont pas des mosquées ou qui n'ont jamais reçu l'autorisation officielle d'être utilisés pour le culte, comme les locaux de diverses organisations culturelles musulmanes.

"C'est absurde. Elle ira à l'encontre de la liberté de pratiquer une religion, alors que l'État devrait en fait créer les conditions permettant aux gens d'exercer leur droit de pratiquer n'importe quelle religion", a déclaré Yassine Lafram, président de l'Union des communautés et organisations islamiques d'Italie (UCOII).

Un rapport de l'UCOII publié en 2017 recensait à l'époque 1 217 espaces de prière musulmans en Italie.

Seuls six d'entre eux étaient officiellement des mosquées - et reconnaissables comme telles en raison des caractéristiques architecturales typiques telles que les minarets - et environ 50 autres étaient autorisés à être utilisés pour le culte. Les autres étaient classées principalement comme des associations culturelles, mais servaient également d'espaces de prière, selon le même rapport.

Le projet de loi comprend une disposition qui n'autorise les prières que si les activités religieuses en question sont réglementées par un accord avec l'État italien.

Une discrimination inacceptable

Les hommes politiques qui promeuvent le projet de loi n'ont pas caché qu'il visait à interdire ces lieux de culte islamiques.

"Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à une prolifération d'associations de promotion sociale qui, de facto, ont pour fonction principale ou exclusive de gérer des lieux de culte pour les communautés islamiques dans des bâtiments qui ne répondent pas aux exigences urbanistiques, structurelles et de sécurité requises pour un tel usage", indique le projet de loi dans son préambule.

Fabrizio Rossi, le législateur des Frères d'Italie qui a rédigé le projet de loi, a déclaré que celui-ci obligerait les centres culturels à obtenir une autorisation s'ils souhaitaient utiliser leurs espaces pour la prière.

Il a affirmé que la loi respecterait les libertés religieuses de chacun, protégées par la Constitution italienne, selon le procès-verbal du premier débat au sein de la commission parlementaire.

Les législateurs de l'opposition, quant à eux, ont dénoncé la loi comme étant discriminatoire et inconstitutionnelle.

"En Italie, de nombreuses paroisses et oratoires se trouvent dans des bâtiments qui ne respectent pas les règles d'urbanisme et qui, à juste titre, ne sont pas fermés", a déclaré Angelo Bonelli, membre de l'Alliance des Verts et de la Gauche, dans une lettre adressée au président du Parlement, l'exhortant à bloquer le projet de loi.

Pas d'autre choix

Selon les experts, l'obtention de l'autorisation d'utiliser un bâtiment comme lieu de culte a toujours été une procédure très longue, lourde et coûteuse en Italie.

Les tentatives de construction de mosquées se sont souvent heurtées à l'hostilité des autorités et des populations locales, ce qui a laissé plusieurs projets dans tout le pays dans les limbes de la bureaucratie.

C'est pourquoi les musulmans d'Italie ont dû se résoudre à ouvrir de tels centres culturels et à les utiliser comme espaces de prière, selon des chefs religieux et des experts.

"Il est vrai qu'ils ont eu recours à l'escamotage, comme le dit le projet de loi", a déclaré Fabrizio Ciocca, chercheur à l'université La Sapienza de Rome.

"Mais il faut donner une alternative crédible aux communautés musulmanes si l'on ferme tous ces centres.”

Il a souligné que les plus de 1 000 associations qui risquent d'être fermées sont également d'importants espaces communautaires, ainsi que des centres d'éducation pour l'enseignement de l'arabe ou l'étude du Coran, le livre saint des musulmans.

Sami Salem, imam à Magliana, un quartier de Rome, a déclaré que la communauté musulmane était prête à coopérer avec les autorités italiennes pour trouver une solution durable.