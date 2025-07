Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté vendredi à l'unanimité la résolution 2690 qui met fin au mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) à compter du 1er juillet, à la suite d’une demande des autorités de transition maliennes en date du 16 juin dernier.

Les Casques bleus cesseront ainsi leurs activités au Mali et devront quitter le pays "d'ici le 31 décembre 2023".

L'ambassadeur Issa Konfourou, représentant permanent du Mali à l'Onu, a affirmé devant le Conseil de sécurité que "le gouvernement de la République du Mali prend acte de la résolution 2690 que vous venez juste d'adopter, laquelle met fin au mandat de la Minusma à compter de ce jour, 30 juin 2023".

Le 16 juin 2023, Bamako avait demandé, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, le "retrait sans délai" de la Minusma, la mission de l’Onu dans le pays.

Selon Diop, "la Minusma semble devenir une partie du problème en alimentant les tensions intercommunautaires exacerbées par des allégations d’une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations maliennes à l’égard de la Minusma, et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la mission de la paix de l’Onu".

"Tout en reconnaissant que la MINUSMA n’a certes pas atteint son objectif fondamental d’appui aux efforts du gouvernement à la sécurisation du pays, le peuple et le gouvernement du Mali saluent toutefois sa contribution dans d’autres domaines, notamment en matière d’assistance humanitaire, sociale et les missions de bons offices du représentant spécial du secrétaire général de l'Onu", a déclaré devant le Conseil de sécurité, l'ambassadeur Issa Konfourou.

"Le gouvernement du Mali note qu'au terme de la résolution adoptée aujourd'hui, le processus de retraite de la Minusma commencera dès le 1er juillet pour prendre fin le 31 décembre 2023", a ajouté le diplomate malien, avant de préciser que Bamako s'engage à coopérer étroitement avec le secrétariat des Nations unies et la Minusma dans la mise en œuvre diligente de cette résolution et ce, dans les délais impartis.

Pour rappel, la Minusma a été créée le 25 avril 2013 par la résolution 2100 du Conseil de sécurité avec l'objectif d'appuyer le processus politique dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest et effectuer un certain nombre de tâches d’ordre sécuritaire.