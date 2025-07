Israël a lancé, lundi, une opération militaire à grande échelle dans la ville de Jénine et son camp, qui a duré environ 48 heures, entraînant la mort de 13 Palestiniens et blessant 120 autres, dont 20 sont dans un état critique, en plus de la destruction généralisée des infrastructures du camp, sous prétexte de traquer des hommes armés.

Selon un communiqué algérien, "le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville palestinienne de Jénine, suite à l'attaque barbare et criminelle menée par les forces d'occupation sionistes contre la ville de Jénine et son camp en Cisjordanie."

L'attaque a fait de nombreuses victimes parmi les Palestiniens et causé la destruction des infrastructures, alors que d'autres ont été contraints de quitter leurs habitations vers des endroits plus sûrs.

“L'Algérie exprime sa solidarité permanente avec la lutte du peuple palestinien, sous occupation sioniste, et sa revendication de ses droits nationaux légitimes, au premier rang desquels l’établissement de son État indépendant avec Al-Qods comme capitale”, ajoute le même communiqué.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a ''exprimé sa gratitude au président Tebboune, à son gouvernement et au peuple frère pour le soutien politique et économique que l'Algérie continue d'apporter'', a fait savoir l'agence de presse palestinienne Wafa.