Courtisé par toute l’Europe, Arda Guler a finalement posé ses bagages au Real Madrid. Le jeune joueur de 18 ans a signé un bail de 6 ans avec le club madrilène, soit jusqu’en 2029. Fierté de toute une nation, l’international turc a foulé pour la première fois la pelouse du centre d’entraînement de Valdebebas ce lundi, sous les yeux ébahis de Carlo Ancelotti.

Où va évoluer Arda Guler la saison prochaine ?

Selon la presse espagnole, le technicien italien Carlo Ancelotti envisage d’essayer la star turque sur le flanc de l’attaque. Depuis le départ de Karim Benzema à Al-Ittihad il y a quelques semaines, et la signature de Marca Asensio au Paris Saint-Germain, la semaine dernière, le Real Madrid ne compte actuellement que Vinícius, Rodrygo, Brahim et Joselu pour ses postes offensifs.

De ce fait, on croit savoir dans les médias ibériques qu’Arda Guler pourrait prêter main forte à l’équipe s’il participe à la ligne offensive madrilène lors du stage de pré-saison aux États-Unis. Si le jeune talent turc saisit sa chance, il pourrait alors disputer la saison prochaine au Real Madrid pour s’inscrire dans la rotation et faire concurrence aux titulaires, et même offrir des solutions différentes à son coach.

L’autre possibilité est de prêter le joueur dans une équipe du championnat pour qu’il se développe, mais selon les médias turcs cette fois, l’ancien joueur de Fenerbahce ne souhaite pas, pour l’heure, porter un autre maillot que celui du Real Madrid.

Quid du milieu de terrain ?

Capable de jouer dans une position plus reculée sur le terrain, Arda Guler ne devrait pas, dans l’immédiat, évoluer dans un poste de milieu de terrain avec le Real Madrid. Le club espagnol compte déjà dans ses rangs deux des meilleurs joueurs du monde à ce poste avec Luka Modric et Toni Kroos, et peut compter sur l’appui des jeunes Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, et Fede Valverde. De plus, le géant madrilène vient de recruter le jeune talent anglais Jude Bellingham pour près de 100 millions d’euros.

Il est donc difficile d’imaginer Arda Guler aligné à ce poste, alors qu’il peut soulager les postes offensifs qui manquent cruellement de solutions. Toutefois, à l’avenir, Carlo Ancelotti peut refaire pour Guler le même procédé qu’il avait réservé à Angel Di Maria en 2014 qui était alors ailier droit au Real Madrid, avant de jouer au milieu.

"Arda Guler sera le capitaine du Real Madrid un jour"

S’il est difficile de faire son trou au Real Madrid, tant les exigences sont fortes et la concurrence est rude, Serhat Pekmezci, un des hommes qui a repéré Arda Guler en Turquie, estime que le jeune joueur de 18 ans peut largement s’imposer à Madrid.

"Le Real Madrid ? C'est le bon endroit au bon moment pour lui. Je suis désolé de le dire, mais un jour il sera le capitaine et la grande fierté de la Turquie. Aucun Turc n'a jamais gagné la Ligue des champions, je pense qu'il sera le premier”, a expliqué le recruteur dans l’émission du journaliste italien Giancluca Di Marzio, avant de poursuivre : “Arda Guler est plus un mélange entre Guti et Modric. Il a une grande confiance en lui, il a beaucoup d'ambition et il a la capacité de débloquer les matchs".

Le Real Madrid se rendra prochainement aux États-Unis pour disputer quatre matchs et débutera le 23 juillet prochain face à Milan au Rose Bowl Stadium de Los Angeles. L’occasion, sans doute, pour Arda Guler de faire ses débuts sous la tunique madrilène.