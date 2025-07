Lors de ce rassemblement de protestation organisé à l’appel du "Front de salut national" (FSN), principale coalition de l’opposition, les manifestants ont scandé des slogans, tels que : "Libertés, libertés... Vive le barreau", "Unité nationale contre le populisme" et "Nous tenons plus que jamais à la libération des détenus", rapporte la correspondante d’Anadolu.

"Ce rassemblement a permis de réunir pour la première fois depuis le 25 juillet 2021, toutes les composantes politiques", a affirmé le porte-parole du parti Républicain (parti Al-Jomhouri), Wissam Sghaier.

À cette date, le président tunisien, Kaïs Saïed a bouleversé l'échiquier politique. Evoquant un "péril imminent", le chef de l’État a impos2 des mesures d’exception pour "sauver l’État de l’effondrement". Il a notamment destitué le gouvernement, nommé un nouvel Exécutif, dissout le Parlement et promulgué dex lois par décrets présidentiels.

Plusieurs forces politiques et sociales tunisiennes, rejettent les mesures de Saïed, qu'elles considèrent comme "un coup d'État contre la Constitution" de 2014 et une consécration d'un pouvoir absolu, tandis que d'autres partis les soutiennent, estimant qu'il s'agit d'une "restauration du processus de la Révolution" de 2011 qui avait fait chuter l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011).

Wissam Sghaier a estimé que ce rassemblement était "un message à l’adresse de Saïed selon lequel l’autocratie et la persécution d'opposants ne peuvent que rapprocher les points de vue et renforcer l'unité (...) et que le pouvoir politique doit renoncer à sa mainmise sur le judiciaire".

Le 14 février dernier, le président Saïed, avait accusé certains des prévenus d’être impliqués dans un complot contre la sûreté de l’Etat, les tenant, en outre, pour responsables de la pénurie des produits de base et de la flambée des prix, des accusations toutefois rejetées par l’opposition.

Cette protestation se tient alors que la Cour d'appel de la capitale examine une demande présentée par le comité de défense pour libérer les dirigeants politiques détenus dans le cadre de l'affaire dite du "complot contre la sûreté de l'État".

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi et les figures de l’opposition Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek, Khayam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj, Lazhar Akremi, et Abdelhamid Jelassi, sont détenus dans le cadre de cette affaire.