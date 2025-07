L’aventure au Bayern Munich de Sadio risque de tourner court. Il y a douze mois, l’international sénégalais quittait le club anglais de Liverpool pour s’installer en Bavière, avec l’ambition de remporter des trophées avec l’écurie allemande et relever, peut-être, un dernier défi de taille avant la fin de sa carrière.

Mais au terme d’une saison marquée par des blessures, des prestations décevantes, et des brouilles avec ses partenaires, la donne a changé. "Pour Sadio, ce sera compliqué dans les prochains mois. À l'heure actuelle, il est notre joueur, il est sous contrat et nous attendons de lui qu'il donne son maximum au cours de cette préparation”, expliquait son entraîneur Thomas Tuchel il y a quelques jours, avant de laisser une petite ouverture : “Nous allons observer son attitude et son degré d'investissement. On ne sait jamais ce qui peut se passer, il pourrait subitement nous bluffer. Mais aujourd'hui, ses perspectives ne sont pas les meilleures.”

Vendre Mané pour lancer le mercato

D'après le média allemand Kicker, les dirigeants du Bayern Munich ont clairement expliqué à Sadio Mané leur volonté de le vendre cet été. Alors que les Bavarois ont déboursé près de 32 millions d’euros pour s’attacher les services du Sénégalais, avec un salaire annuel avoisinant les 20 millions d'euros, ils espèrent désormais s’en séparer afin de réaliser quelques économies pour s’adjoindre notamment le buteur anglais Harry Kane.

Si le club allemand avait dans un premier temps fixé son prix de départ à 20 millions d’euros, Sky Allemagne affirme que le board munichois attend aujourd’hui 32 millions d’euros pour libérer Mané. Et pour cause, des équipes saoudiennes songeraient au Sénégalais.

Malgré les sollicitations, Mané veut “relever le défi”

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, le club d’Al Ahli, qui vient tout juste d’enregistrer l’arrivée de Roberto Firmino, l’ancien attaquant de Liverpool et coéquipier de Sadio Mané, aimerait réunir les anciens acolytes d’attaque des Reds à Djeddah.

D’autres clubs saoudiens seraient eux aussi attentifs à la situation du Lion de la Teranga, dans l’attente de connaître les intentions du joueur. Interrogé fin juin par la presse sénégalaise, le joueur affirmait son intention de poursuivre sa carrière au Bayern Munich pour "relever le défi".

Pour rappel, Sadio Mané a achevé une saison marquée par 38 matchs disputés toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives.

Malheureusement, le joueur âgé de 31 ans a été contraint de manquer la Coupe du monde en raison d'une blessure au péroné. De plus, il a également fait face à une altercation avec son coéquipier Leroy Sané qui a, selon les médias allemands, laissé des traces dans les vestiaire bavarois.