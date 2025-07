Macron, qui s’exprimait lors du premier conseil des ministres après le remaniement ministériel opéré jeudi, a appelé les Français "à l'autorité, au respect, à l'espérance légitime", tout en soulignant l'importance de "répondre aux urgences" dans les quartiers.

Le locataire de l’Elysée, qui a "réaffirmé sa confiance" en Élisabeth Borne, estimant avoir fait un "choix fort" en la nommant à ce poste, à l'issue de sa réélection à la tête du pays en 2022, a défendu "l'efficacité" de sa première ministre, ainsi que son "choix de la continuité", en la gardant à la tête du gouvernement.

"Le cap est clair et simple, celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste", a déclaré M. Macron, en présence de la nouvelle équipe gouvernementale et le dernier avant la trêve estivale, avant de se féliciter d'avoir "posé les jalons d'une transformation profonde de notre système scolaire".

Le locataire de l'Élysée a en outre défini quelques objectifs dans ce cadre, notamment une "amélioration" de Parcoursup.

Soulignant qu'il "croit au travail et au mérite", il a appelé ses ministres à se mettre à "la tâche" pour "changer la vie en vrai", soulignant qu'"être ministre, c'est diriger son administration", et non "pas parler dans le poste", et les invitant à "l'exigence et l'exemplarité".

Le chef d'État français a également évoqué les nombreux usages de l'article 49.3 par son gouvernement, notamment pour faire adopter l'impopulaire réforme des retraites en avril, sans recours aux votes des députés, lors du débat à l'Assemblée nationale. "Nous utilisons la Constitution avec exigence, respect, mais détermination", a affirmé le Président français, balayant d'un revers les critiques de l'opposition sur la verticalité de son pouvoir.

Emmanuel Macron a par ailleurs exprimé "la fierté inédite" pour la France d'accueillir les Jeux olympiques d'été à Paris en 2024 et s'est félicité de l'augmentation du budget des armées, estimant que son gouvernement a "avancé à marche forcée sur l'ordre républicain".