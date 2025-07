Kylian Mbappé, figure emblématique du PSG, nourrit depuis longtemps le désir de rejoindre le Real Madrid, qui, de son côté, ne cache pas son intérêt pour recruter l’international français. Cependant, la question cruciale demeure posée : quand ce transfert tant attendu se concrétisera-t-il ? Suite à une décision sans équivoque du PSG d'écarter l'attaquant français du groupe professionnel lors de la tournée au Japon et en Corée du Sud, le joueur s'est retrouvé, bien malgré lui, sur le marché des transferts.

Des clubs ont sondé le PSG, mais pas le Real Madrid

Le PSG, dans le but d'éviter de le perdre gratuitement l'été prochain, envisage de le céder dès cet été et a déjà entamé des discussions avec divers clubs intéressés par Kylian Mbappé. Le club saoudien d'Al-Hilal est même prêt à débourser la somme record de 300 millions d'euros, assortie d'un salaire annuel de 700 millions d'euros pour le prodige français.

Plusieurs clubs européens tels que Chelsea, Tottenham, Manchester United, l'Inter Milan et le FC Barcelone se sont également manifestés pour le joueur parisien, mais le Real Madrid reste pour le moment en retrait. Il est toutefois compréhensible que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, souhaite une vente rapide de Mbappé malgré la volonté du joueur de respecter son contrat jusqu'au bout.

Combien veut le PSG pour Mbappé ?

Le montant fixé par le PSG pour la vente de Mbappé est d'au moins 150 millions d'euros, une somme considérable qui se rapproche des 180 millions d'euros initialement investis pour son transfert en provenance de Monaco.

Alors que le joueur sera libre de tout contrat l'été prochain, on peut se demander pourquoi un club serait prêt à débourser une telle somme quand il pourrait simplement attendre une saison pour l'obtenir gratuitement, moyennant une prime à la signature.

De plus, des sources croient savoir que le capitaine des Bleus pourrait recevoir une prime de fidélité de 40 millions d'euros s'il reste au PSG jusqu'à la fin du mois de juillet, conformément à son contrat signé au printemps 2022. Cette prime incite davantage le joueur à honorer son contrat actuel et à attendre patiemment l'offre du Real Madrid.

Quels sont les plans du Real Madrid ?

Le Real Madrid et son président Florentino Pérez suivent de près les développements de ce dossier et voient là une opportunité de réaliser une excellente affaire. Le club espagnol est conscient du désir de Mbappé de jouer pour lui et espère pouvoir l'acquérir pour une somme bien inférieure aux 150 millions d'euros réclamés par le PSG, voire de le recruter gratuitement l'été prochain.

Ainsi, vers la fin du mercato, une offre du Real Madrid pourrait bien atterrir sur la table de la direction parisienne. Si Kylian Mbappé veut concrétiser son rêve de rejoindre le Real Madrid, il aura l'opportunité de rejoindre la capitale espagnole cet été et d'éviter une saison tendue à Paris.

Cette issue pourrait satisfaire les deux parties : le joueur quitterait le PSG selon ses souhaits, tandis que le club parisien recevrait une indemnité de transfert plutôt que de le voir partir librement. Le suspense reste entier quant à l'issue finale de ce feuilleton estival…