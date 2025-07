Les flammes dévastatrices embrasent encore le Vieux-Continent. Les pays du bassin méditerranéen sont confrontés à une épreuve sans précédent : des températures, toujours plus torrides, alimentent de violents incendies estivaux. Ce phénomène s'aggrave d'année en année en raison des répercussions induites par le changement climatique.

Les incendies de forêt ont la capacité redoutable à dévorer des millions d'hectares de terre à une vitesse époustouflante. Ces flammes déchaînées peuvent se propager à une vitesse vertigineuse, atteignant près de 24 kilomètres à l'heure, soit un kilomètre toutes les 4 minutes environ, dépassant ainsi la vitesse d'un homme en quelques instants seulement.

Leur rapidité et leur puissance en font des forces dévastatrices, capables de causer d'immenses dégâts à la nature et aux communautés qui se trouvent sur leur chemin. En Grèce, en Italie, mais surtout en Algérie, plusieurs personnes ont péri victimes des flammes.

Le phénomène “du triangle du feu” favorisé en été

Bien que sériés comme des catastrophes naturelles, selon National Geographic, seuls 10 à 15 % des incendies de forêt surviennent réellement de manière spontanée. Les 85 à 90 % restants relèvent de facteurs humains : feux de camp et de débris laissés sans surveillance, cigarettes négligemment jetées et incendies intentionnels et criminels. Ces activités humaines imprudentes sont souvent à l'origine de départs de feu ravageurs, mettant en évidence l'importance cruciale d'une vigilance accrue et de comportements responsables pour prévenir de semblables tragédies.

Les feux de forêt peuvent être naturellement déclenchés par des conditions météorologiques sèches et des périodes de sécheresse. Dans de telles circonstances, la végétation habituellement verdoyante devient un combustible sec et inflammable ; les vents violents propagent rapidement les flammes, tandis que les températures élevées encouragent la combustion.

Une fois ces éléments réunis, il ne manque plus qu'une simple étincelle - qu'elle soit produite par un éclair, un incendie criminel, une ligne électrique défectueuse, un feu de camp négligé ou une cigarette mal éteinte - pour provoquer des ravages considérables

Qu’il soit d'origine naturelle ou causé par l'activité humaine, un feu de forêt nécessite le concours de trois éléments essentiels : le carburant, l'oxygène et une source de chaleur. Les pompiers désignent ces trois éléments sous le nom du "triangle du feu".

Lorsque ces composantes se combinent, elles créent les conditions propices à la naissance et à la propagation d'un incendie de forêt. Comprendre cette dynamique est crucial pour les équipes de lutte contre les incendies afin de mieux appréhender ces situations dangereuses et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour contrôler et éteindre les feux.

Une nature très sensible aux flammes

Le carburant, dans le contexte des incendies, englobe tous les matériaux inflammables qui entourent le foyer, tels que les arbres, les herbes, les broussailles, voire les habitations. La quantité de carburant présente dans une zone influe directement sur l'intensité du feu. En effet, plus la charge en combustible est élevée, plus le risque d'un incendie intense va crescendo.

L'État de Californie est particulièrement vulnérable aux incendies de forêt, comme en témoignent les chiffres dramatiques de 2019, où pas moins de 8 194 incendies ont ravagé 259 148 acres de terres dans cette région. Depuis quelques années, l’Europe présente aussi des chiffres alarmants.

L'air est essentiel pour fournir l'oxygène nécessaire à la combustion d'un feu. En Californie, les incendies de forêt sont souvent exacerbés par les vents chauds et secs de Santa Ana, qui peuvent transporter une simple étincelle sur des kilomètres. C’est le même phénomène qui se répète sur le Vieux-continent chaque été.

Les sources de chaleur jouent un rôle crucial dans l'amorçage des incendies de forêt, élevant la température du combustible jusqu'à l’inflammation. La foudre, les feux de camp, les cigarettes, voire même l'intense chaleur du soleil, peuvent tous engendrer suffisamment de chaleur pour déclencher un feu de forêt.