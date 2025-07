Tokyo avait déjà gelé les avoirs de personnes et de groupes russes et interdit l'exportation de biens vers les organisations russes liées à l'armée, ainsi que l'exportation de services de construction et d'ingénierie.

Vendredi, le gouvernement nippon a élargi la liste des biens concernés par ses sanctions, pour y inclure les véhicules équipés de moteurs de 1.900 cm3 ou plus, ainsi que les voitures hybrides et électriques, a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie.

Les nouvelles sanctions, approuvées vendredi par le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida, entreront en vigueur le 9 août.

"Alors que plus d'un an s'est écoulé depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, nous avons étendu la liste des articles soumis à l'interdiction d'exportation", a déclaré à la presse un responsable du ministère.

Ces nouvelles sanctions font suite à des embargos similaires décrétés par les États-Unis et l'Union européenne, a-t-il précisé.

Parmi les autres produits ajoutés à la liste figurent l'acier, les produits en plastique et les pièces électroniques "qui peuvent être détournées à des fins militaires", a-t-il ajouté.

Lors de leur sommet au Japon en mai, les dirigeants du G7 se sont mis d'accord pour "priver la Russie des technologies, des équipements industriels et des services du G7 qui soutiennent son entreprise guerrière".