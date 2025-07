"Le Royaume du Maroc condamne la persistance de certains responsables israéliens à prendre d'assaut la mosquée sainte d’Al-Aqsa et ses esplanades avec la participation de certains extrémistes," rapporte l'agence de presse marocaine (MAP) citant une source au ministère des Affaires étrangères, ayant requis l'anonymat.

La même source a indiqué qu'à l'aune des positions fermes du roi Mohammed VI, chef du Comité de Jérusalem, "le royaume renouvelle son rejet total de toutes les actions unilatérales visant à saper les efforts de calme".

Rabat a également appelé à "préserver le statu quo juridique et historique de la ville de Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa, et à éviter toute forme d'escalade et de provocation".

Les incursions dans la mosquée se poursuivent avec la participation de responsables et de colons israéliens, dont la plus récente a été la prise d'assaut de la mosquée par Ben Gvir, jeudi, sous haute sécurité de la police israélienne.​

C'est la troisième fois que Ben Gvir, chef du parti d'extrême droite "Force Juive", prend d'assaut Al-Aqsa depuis son entrée en fonction au début de cette année, après deux autres incursions survenues en janvier et mai derniers.

Depuis 2003, la police israélienne avait commencé à autoriser unilatéralement les colons à prendre d'assaut Al-Aqsa. ​​​​​​​​​​​