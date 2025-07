Sadio Mané sur le point de quitter le Bayern avec Al-Nassr dans le viseur

L'international sénégalais Sadio Mané, âgé de 31 ans et encore engagé pour deux ans avec le Bayern Munich, va quitter le club bavarois et pourrait rejoindre le club d'Al-Nassr en Arabie saoudite où évolue depuis un an la star Cristiano Ronaldo.