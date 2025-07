Suite à des pourparlers fructueux avec son homologue sud-coréen, Park Jin, M. Fidan a souligné la volonté des deux pays de développer leurs liens bilatéraux dans le cadre de l'initiative "Asia Anew" de la Turquie.

Lors d'une conférence de presse conjointe à Ankara, les deux ministres des Affaires étrangères ont signé un accord sur une feuille de route visant à promouvoir un "partenariat dynamique entre la Turquie et la Corée".

Selon M. Fidan, cette feuille de route a été élaborée “minutieusement sur une période d'environ un an et demi”, et “trace le cadre institutionnel pour des relations renforcées dans tous les domaines d'intérêt mutuel”.

Les relations diplomatiques entre la Turquie et la Corée du Sud ont été établies en 1949, et depuis 2012, elles ont été élevées au statut de partenariat stratégique. La Turquie considère la Corée du Sud comme un partenaire essentiel dans son initiative "Asia Anew", lancée en 2019, visant à renforcer sa position géopolitique en Asie.

Le responsable turc a exprimé son désir de faire passer le volume du commerce bilatéral entre les deux pays de 10 milliards de dollars, enregistré l'année dernière, à 15 milliards de dollars. M. Fidan a souligné l'importance des domaines de l'industrie de la défense, de l'énergie, des transports et du tourisme pour renforcer les liens économiques.

Outre les questions économiques, le ministre Fidan a rappelé l'histoire profonde des relations entre la Turquie et la Corée du Sud. Il a évoqué le rôle essentiel joué par la Turquie en tant que principal fournisseur de troupes sous le commandement de l'ONU pendant la guerre de Corée de 1950-1953. Cette visite revêtait un caractère particulier, car M. Park a rendu hommage au mémorial des martyrs coréens à Ankara pour commémorer le 70e anniversaire de l'armistice qui mit fin aux combats.

Les deux ministres ont également évoqué la situation dans la péninsule coréenne. M. Fidan a souligné le soutien de la Turquie en faveur d'une "paix et d'une stabilité durables" dans la région et a exprimé son appui aux efforts déployés pour parvenir à cette fin. De son côté, M. Park a appelé la communauté internationale à réagir de manière décisive aux récents tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord, qui menacent la paix dans la région et dans le monde.

La coopération entre la Turquie et la Corée du Sud s'étendra également aux domaines de l'éducation et du sport, avec un accent particulier sur les échanges entre les jeunes générations des deux pays.

Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des liens entre la Turquie et la Corée du Sud. Alors que l'initiative "Asia Anew" de la Turquie ouvre de nouvelles perspectives géopolitiques, les deux pays s'engagent à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la prospérité dans la région asiatique et au-delà.