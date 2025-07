Intitulée "Eyes of the Storm" ("Les yeux de la tempête"), cette exposition offre un vibrant témoignage des débuts de l'épopée des "Fab Four" en Angleterre, en France et aux États-Unis.

"Les yeux de la tempête" promet de faire revivre le début de la gloire d'un des groupes les plus emblématiques de l'histoire de la musique : les Beatles. Jusqu'au 1er octobre 2023, cette exposition photo à la National Portrait Gallery de Londres, grâce aux clichés pris par Paul McCartney, plonge les visiteurs dans l'intimité de quatre jeunes Anglais qui découvrent le succès.

Naturels et spontanés, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr se laissent capturer par leur ami photographe. Ces clichés sont dépourvus de retouches et de poses artificielles, offrant un aperçu authentique de l'insouciance de ces amis inséparables. C'est un véritable contraste avec l'univers soigneusement mis en scène des réseaux sociaux d'aujourd'hui.

Parmi les photos remarquables de l'exposition, on peut apercevoir Lennon à l'arrière d'une voiture, portant une énorme paire de lunettes. Cette image rare révèle une facette de sa personnalité, lui qui, coquet malgré tout, retirait systématiquement ses lunettes en public.

L'exposition évoque également le passage du groupe à Paris, où ils jouent à l'Olympia, partageant la scène avec des artistes tels que Trini Lopez et Sylvie Vartan.