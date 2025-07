L’état de santé de Sonko, qui est en grève de la faim et hospitalisé à l’hôpital Principal de Dakar, se détériore selon les bulletins d’informations régulièrement diffusés par son avocat Ciré Clédor Ly et son collègue Me Khoureychi Ba, a rapporté le site Senego, mercredi.

L'opposant avait entamé une grève de la faim, dès son incarcération le 31 juillet.

"Son état se détériore de plus en plus, et c’est d’autant plus préoccupant que sa sortie de l’hôpital était prévue le lundi 14 août. Cependant il allait si mal qu’il fallu organiser sa prise en charge par un hôpital de la place", a déclaré Me Ly dans une note publiée mardi 15 août.

De son côté, Me Khoureychi Ba, un autre proche de l’opposant, décrit un client dont les "forces déclinent à vue d’œil", rapporte le même média.