1) Alex Ferguson (48 trophées)

Le légendaire écossais Sir Alex Ferguson (81 ans) a connu de grands succès au cours de sa carrière spectaculaire.

La plupart de ses titres ont été remportés avec Manchester United, qu'il a entraîné entre 1986 et 2013. Il a conduit les Red Devils à deux titres de Ligue des champions, cinq Coupes d'Angleterre, une Supercoupe d'Europe, une Coupe du monde des clubs de la FIFA, une Coupe intercontinentale, une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, 13 trophées de Premier League et quatre Coupes de la Ligue au cours de ses 27 années de carrière.

Il a dirigé East Stirling, St. Mirren, l'Aberdeen FC et l'Écosse. Mais c'est à Old Trafford qu'il a connu le plus grand succès.

Son expérience de manager comprend également trois titres de première division écossaise, quatre coupes d'Écosse, une coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et une supercoupe d'Europe avec Aberdeen avant de rejoindre United.

2) Mircea Lucescu (37 trophées)

Mircea Lucescu est sans doute l'un des entraîneurs les plus performants de l'ère moderne. Âgé de 77 ans, il a dirigé des clubs européens tels que le Dinamo Bucarest, la Reggiana, le Rapid Vienne, Brescia, l'Inter Milan, Galatasaray, Besiktas, le Shakhtar Donetsk, le Zenit, ainsi que les équipes nationales de Turquie et de Roumanie.

Lors de son passage au Shakhtar Donetsk, il a remporté huit titres de Premier League ukrainienne, six Coupes d'Ukraine, sept Supercoupes d'Ukraine et une Coupe de l'UEFA.

Le Roumain restera dans les mémoires en Turquie pour avoir remporté la Supercoupe de l'UEFA en 2000 avec Galatasaray. Il a également remporté deux titres de la Super Lig turque avec Galatasaray et Besiktas.

3) Pep Guardiola (36 trophées)

Pep Guardiola, qui a commencé à entraîner le FC Barcelone en 2007, s'est imposé comme l'un des plus grands managers du siècle et continue d'accumuler les succès avec tous les clubs qu'il a dirigés.

Au cours du mandat de Guardiola au Camp Nou, le FC Barcelone est devenu le premier club de l'histoire européenne à remporter le triple championnat, la coupe locale et la coupe d'Europe au cours de la même saison.

Il est également devenu le plus jeune entraîneur principal à remporter la Ligue des champions à l'âge de 37 ans seulement

La première saison de l'Espagnol en 2013 avec le Bayern Munich a vu le club enchaîner une série record de 28 victoires et remporter la Bundesliga en mars, le plus tôt dans l'histoire de l'élite allemande. Le Bayern a également remporté le DFB-Pokal réalisant un doublé national, ainsi que la Super Coupe d'Europe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

En 2016, le tacticien de 52 ans rejoint Manchester City après avoir quitté les Bavarois. En tant que manager de l'équipe anglaise, il a remporté 15 trophées, dont cinq titres de Premier League.

Il a également remporté deux Ligues des champions, deux Coupes du monde des clubs de la FIFA, deux Supercoupes de l'UEFA et trois Ligas avec le FC Barcelone.

4) Quatre entraîneurs se partagent la 4eme position (26 trophées)

José Mourinho

José Mourinho, 60 ans, est le premier entraîneur à avoir remporté les trois compétitions de clubs de l'UEFA. Il a commencé le Porto au Portugal où son équipe a conquis la Coupe de l'UEFA 2003 et la Ligue des champions de l'UEFA 2004, des victoires sensationnelles pour les Dragons.

Il a également décroché deux titres consécutifs de Premier League portugaise en 2003 et 2004.

Après avoir connu le succès à Porto, Mourinho rejoint Chelsea en Angleterre en 2004 et gagne trois titres de Premier League en 2005, 2006 et 2015.

L'entraîneur portugais a ensuite conduit l'Inter Milan à la victoire en Ligue des champions en 2010 et a aidé les Nerazzurri à ramener la coupe à la maison à deux reprises en 2009 et 2010.

Il a conduit le Real Madrid au titre de la Liga espagnole en 2012 et a également obtenu le trophée de l'UEFA Europa League en 2017 alors qu'il dirigeait le club anglais de Manchester United.

Engagé par l'équipe italienne de la Roma en 2021, Mourinho a remporté le premier titre de l'UEFA Europa Conference League en 2022.

Valeriy Lobanovski

Le manager ukrainien a commencé sa carrière au Dnipro Dnipropetrovsk en 1968 et a travaillé pour le Dynamo Kiev et les équipes nationales de l'Union soviétique, des Émirats arabes unis, du Koweït et de l'Ukraine.

Lobanovski a decroché un total de 25 trophées avec le Dynamo Kiev, dont à deux reprises la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, la Supercoupe d'Europe,huit titres de Top League soviétique, six Coupes soviétiques, trois Supercoupes d'URSS, cinq titres de Ligue nationale ukrainienne et trois Coupes d'Ukraine. Il meurt en 2002 en Ukraine.

Jock Stein

Jock Stein, figure emblématique du football écossais, a remporté 26 trophées avec le Celtic en 13 ans de carrière. Il a également dirigé des équipes telles que Leeds United et l'équipe nationale d'Écosse. Jock est décédé en 1985.

Luiz Felipe Scolari

Actuellement à la tête de l'Atlético-MG, Luis Felipe Scolari est considéré comme l'un des entraîneurs les plus performants au monde. Ses plus grands succès ont été obtenus avec Palmerias, Gremio, Guangzhou Evergrande Taobao et l'équipe nationale brésilienne. Âgé de 70 ans, il a remporté 26 trophées, dont une Coupe du monde de la FIFA, au cours de son mandat à la tête de l'équipe brésilienne de football.

5) Ottmar Hitzfeld (25 trophées)

Ottmar Hitzfeld a commencé sa carrière d'entraîneur en Suisse, mais a connu son plus grand succès dans la Bundesliga allemande. Il a dirigé des équipes telles que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund et a remporté la Ligue des champions avec ces deux équipes.