Les unités de garde-côtes turques ont remarqué des groupes d'immigrés clandestins à bord d'embarcations pneumatiques au large des districts de Dikili et de Menderes, dans la province occidentale d'Izmir, et les ont sauvés. Ils ont été emmenés à l'autorité provinciale, conformément aux procédures en vigueur.

Selon les déclarations du commandement des garde-côtes, leurs équipes ont aussi secouru vendredi 25 migrants au large de Muğla en deux opérations, 125 migrants au large d'Izmir en trois opérations, et 30 migrants au large d'Aydin en une opération.

Les refoulements de migrants en Grèce

La Turquie et les groupes de défense des droits de l'homme ont condamné à plusieurs reprises la pratique illégale de la Grèce consistant à repousser les migrants en situation irrégulière, estimant qu'elle viole les valeurs humanitaires et le droit international en mettant en danger la vie des migrants vulnérables, notamment des femmes et des enfants.

Athènes est tristement connue pour le traitement cruel qu'elle réserve aux réfugiés et aux migrants. On estime que des centaines de réfugiés et de migrants ont péri dans le naufrage d'un bateau de migrants au large du sud-ouest de la Grèce le 14 juin.

Jusqu'à 750 personnes auraient pu se trouver à bord du bateau de pêche de 30 mètres de long qui a chaviré et coulé à environ 80 kilomètres de la ville de Pylos, sur la côte sud de la Grèce.

Un peu plus de 100 personnes ont survécu au naufrage et 82 corps ont été récupérés jusqu'à présent, des centaines de réfugiés et de migrants sont toujours portés disparus.

Certains témoignages suggèrent que l'accident s'est produit lorsqu'un navire des garde-côtes grecs a tenté de remorquer le bateau de migrants surchargé dans les eaux italiennes.