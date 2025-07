L’ouverture de ce bureau d’après Benedict Oramah, président du conseil d’administration de cette banque, vise à promouvoir et développer le commerce entre l’Afrique et les caraïbes. Une action qui s’inscrit dans la logique de la « stratégie pour la promotion de la Diaspora et à la désignation par l’Union Africaine comme sixième région de l’Afrique ».

L’institution financière a précisé dans un communiqué avoir attribué une enveloppe de 1,5 milliard de dollars afin de soutenir la mise en œuvre du partenariat entre Afrexibank et les États des caraïbes. Le financement visera à promouvoir les secteurs économiques clés afin de stimuler le développement d’infrastructures propices au commerce, ainsi qu’à renforcer le commerce et les investissements entre l’Afrique et les États membres de la Communauté des Caraïbes, la CARICOM.

La banque s’est en outre engagée à porter le crédit à hauteur de 3 milliards de dollars.

La Première ministre de la Barbade, l’honorable Mia Amor Mottley, a salué l’inauguration de ce bureau comme « … non seulement d’un moment de fierté historique, mais aussi d’une décision logique qui profitera à notre secteur privé régional et à nos entreprises publiques régionales qui ont besoin d’accéder à une banque plus empathique, plus raisonnable et prête à prendre des risques en vue de permettre à nos citoyens de franchir une nouvelle étape dans leur développement ».

Les exportations de l’Afrique vers les Caraïbes sont encore faibles. Elles sont « passées d'un pic de 2,8 milliards de dollars en 2014 à 320 millions de dollars en 2020, soit moins de 0,1 % des ventes du continent africain ».