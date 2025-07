Le sommet des Brics se tient en Afrique du Sud du 21 au 24 août avec, au programme, l'expansion du bloc de pays émergents à de nouveaux membres ainsi que les moyens d'étendre son influence politique et économique mondiale.

Peu de détails ont filtré sur l'ordre du jour, mais l'expansion du bloc, considéré comme un puissant contre-pouvoir économique à l'alliance traditionnelle des pays occidentaux, devrait figurer en bonne place dans les discussions à Johannesburg.

La Chine espère qu'une adhésion plus large donnera du poids au groupe et la Russie souhaite accueillir de nouveaux membres afin de contrer son isolement diplomatique dû à son offensive contre l'Ukraine. L'Afrique du Sud a également exprimé son soutien.

L'Inde, qui se méfie de la domination chinoise et a mis en garde contre une expansion précipitée, a "une intention positive et un esprit ouvert", a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Vinay Kwatra. Le Brésil, quant à lui, craint que l'expansion des BRICS ne dilue son influence.

La question du changement climatique devrait également figurer à l'ordre du jour, sans toutefois représenter une priorité, selon les déclarations de responsables brésiliens, chinois et sud-africains.

Les pays du BRICS reprochent aux pays riches d'être à l'origine de la plus grande partie du réchauffement climatique et souhaitent qu'ils assument une plus grande part du fardeau que représente la décarbonation de l'approvisionnement énergétique mondial.

Poutine participera en visioconférence

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa accueille les dirigeants du Brésil, de Russie, d'Inde, de Chine à partir de 12H00 GMT et jusqu'à jeudi à Johannesburg.

Sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crime de guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine participera en visioconférence.

Dans une tribune publiée lundi dans des médias sud-africains, le président Xi Jinping a déclaré que les dirigeants au sommet exhorteront la communauté internationale "à promouvoir un rôle plus important du mécanisme de coopération des Brics dans la gouvernance mondiale".

Produisant un quart de la richesse mondiale et comptant 42% de la population du globe, les Brics ont en commun leur revendication d'un équilibre politique et économique mondial plus inclusif, en particulier vis-à-vis des Etats-Unis et de l'Union européenne.

Selon des responsables sud-africains, plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS. Parmi eux, près de deux douzaines ont officiellement demandé à être admis.