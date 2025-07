Le Comité disciplinaire de la FIFA a annoncé samedi qu'il suspendait provisoirement le controversé chef de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales.

L'instance dirigeante du football mondial a ordonné à Rubiales et à la fédération espagnole de football "de s'abstenir de contacter la joueuse professionnelle de l'équipe nationale espagnole, Mme Jennifer Hermoso, et son entourage proche", que ce soit directement ou par l'intermédiaire de tiers.

Rubiales est au centre de l'un des plus grands scandales sportifs de l'histoire espagnole. Dimanche, après la victoire de l'équipe féminine espagnole en Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois, il a embrassé l'une des joueuses sur les lèvres.

Au lieu de présenter des excuses pour son comportement inapproprié, Rubiales et la fédération de football ont adopté une attitude offensive - accusant la joueuse qu'il a embrassée, Hermoso, de mentir ; livrant un discours virulent dans lequel il a critiqué le féminisme, criant à plusieurs reprises qu'"il ne démissionnera pas" ; et menaçant d'intenter une action en justice contre 80 des meilleures joueuses espagnoles qui ont annoncé qu'elles feraient grève jusqu'à ce qu'il y ait des changements à la direction.

"Je me suis sentie vulnérable et victime d'un acte impulsif, sexiste, déplacé, sans aucun consentement de ma part. En un mot, je n'ai pas été respectée", a répondu pour sa part Hermoso.

Elle a également accusé Rubiales de mentir sur ce qui s'est passé et de faire pression et de manipuler elle et ses coéquipières pour soutenir sa version des événements.

La suspension prend effet samedi et durera une période initiale de 90 jours pendant que les procédures disciplinaires à son encontre sont examinées, selon un communiqué de la FIFA.

La suspension signifie que Rubiales sera interdit de toutes les activités liées au football au niveau national et international.

Parallèlement, le gouvernement espagnol cherche également à sanctionner Rubiales et à le démettre de ses fonctions.