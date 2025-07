L’ancien président du Gabon, Ali Bongo Ondimba est « libre de ses mouvements et peut à nouveau se rendre à l’étranger s’il le souhaite », c’est la teneur d’un bref communiqué lu mercredi soir sur la télévision Gabon 24 par le colonel Ulrich Manfoumbi au nom du président de la transition gabonaise le Général Brice Olengui Nguema.

Le communiqué précise que cette décision est prise « compte tenu de son état de santé » du président renversé.

L’ancien président gabonais a été victime d’un AVC en octobre 2018 dont il s’est relevé diminué. Sur les dernières images du 30 août, lors de l’appel à ses amis invitant « à faire du bruit », on voit qu’il a de la peine à mouvoir sa main droite.

Ali Bongo Ondimba était en résidence surveillée depuis le coup d’État qui a mis fin à ses 14 ans de pouvoir, alors que le Centre gabonais des élections venait de le proclamer à peine une heure auparavant, ce 30 août, vainqueur de la présidentielle devant Albert Ossa Ondo.

L’état de santé et les conditions de vie de l’ex-dirigeant gabonais préoccupaient les dirigeants de la CEEAC, la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale, dont le sommet extraordinaire s’est tenu lundi en Guinée Équatoriale.

Faustin Archange Touadera désigné médiateur de la CEEAC s’est rendu mardi à Libreville. Après une audience avec le nouveau dirigeant gabonais, il a rendu visite à Ali Bongo Ondimba.

Le président de la transition gabonaise tente d’apaiser le climat politique et redonner confiance aux partenaires du pays.

Toujours lundi, «chef de la transition» gabonaise s’est rendu au domicile d’Albert Ndong Ossa, le principal opposant et challenger d’Ali Bongo à la dernière présidentielle. Partisan d’un recomptage des voix, il n’avait pas assisté à l’investiture lundi du président du Comité pour la transition et la restauration des institutions.

Sur sa page X (anciennement twitter), on peut lire: “Aujourd'hui à mon domicile, j’ai pu en toute intimité et collégialité m’entretenir avec le Président de la Transition et la restauration des institutions (CTRI). Osons croire à un avenir meilleur et resplendissant pour notre cher pays le Gabon”.

Visiblement, le nouveau président du Gabon est en quête d’un large consensus en vue de la formation dans les prochains jours du nouveau gouvernement.

Une équipe qui devrait être composée, d’après le président de la Transition et la restauration des institutions, “de gens expérimentés et de personnes à la compétence avérée”.

Le 30 août dernier, sous les ordres du Général Brice Olingui Ossa, la garde républicaine a renversé Ali Bongo Ondimba, déclaré vainqueur de la présidentielle une heure plus tôt par le Centre gabonais des élections. C’était l’épilogue de 56 ans du règne des Bongo.