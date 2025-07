Erdogan a rencontré les dirigeants de MIKTA en marge du sommet du G20 dans la capitale indienne, New Delhi.

"L'augmentation et la propagation de l'hostilité envers l'islam, ainsi que du terrorisme international, sont préoccupantes. Ces développements négatifs nous rappellent une fois de plus que nous avons besoin de plus de solidarité, d’une meilleure compréhension mutuelle et de tolérance", a déclaré Erdogan lors de cette réunion.

Le président turc a eu des entretiens avec son homologue indonésien Joko Widodo, le Sud-Coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador ne pouvant pas assister au sommet du G20, c’est la ministre de l'Économie, Raquel Buenrostro Sánchez qui l'a représenté lors de la réunion.

"À mesure que les injustices dans le système mondial augmentent, malheureusement la capacité des organisations internationales à produire des solutions à ces problèmes diminue", a déclaré Erdogan, ajoutant que cette situation accroît encore la responsabilité des dirigeants pour résoudre les conflits par des moyens pacifiques et construire un monde plus juste et multilatéral.

"Il est inacceptable que les valeurs les plus sacrées de 2 milliards de personnes soient attaquées presque tous les jours au nom de la liberté d'expression. Nous croyons que quiconque respecte l'humanité, quelle que soit sa religion, devrait s'opposer à cela", a-t-il ajouté.

Erdogan a souligné que la Turquie continuera à parler de cette question et qu’il est essentiel de rendre les organisations internationales “justes, démocratiques, transparentes, responsables et efficaces, avec une représentation plus inclusive”.

"Je crois que, en tant que pays membres de MIKTA, nous pouvons apporter des contributions constructives à la lutte contre la crise alimentaire qui menace le monde entier. J'espère que notre coopération soutiendra les efforts de lutte contre les crises et les nouveaux défis", a-t-il soutenu.

Créée en 2013, MIKTA vise à apporter des solutions constructives aux défis régionaux et mondiaux, ainsi qu'à renforcer l'efficacité de la gouvernance mondiale. Les membres de MIKTA travaillent également à renforcer leurs liens économiques et politiques.