Dans un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères publié samedi, Ankara rejette "catégoriquement toutes les allégations de recrutement d'enfants”, rappelant que la Turquie est partie prenante de tous les documents internationaux relatifs à la protection des droits de l'enfant, y compris ceux adoptés dans le cadre des Nations unies, et les met en œuvre de “manière méticuleuse".

La Turquie a déclaré qu'elle faisait tout son possible pour prévenir le crime de la traite des êtres humains, punir les coupables et protéger les victimes du crime, tout en poursuivant ses activités de manière ininterrompue en vue de renforcer davantage la coopération bilatérale, régionale et internationale à cet égard.

"Il est regrettable que les efforts de la Turquie pour prévenir la traite des êtres humains aient été ignorés, en la plaçant sur la liste des États recruteurs d'enfants soldats en vertu de la "loi sur la prévention des enfants soldats" dans le cadre d'une mise à jour du rapport 2023 du département d'État américain sur la traite des êtres humains", a ajouté le communiqué.

Le communiqué a également dénoncé la politisation des droits de l'homme dans le rapport.

La Turquie a rappelé aux États-Unis leur soutien militaire et financier à l'organisation terroriste PKK/YPG, qui recrute de force des enfants pour des activités terroristes en Syrie et en Irak, et a demandé à Washington de faire face à sa propre réalité.

"Cette affaire soulève également de sérieuses questions sur l'objectivité des sources d'information sur lesquelles les autorités américaines fondent leurs décisions. Cette diffamation, qui ne se conforme pas avec l'esprit d'alliance, recevra une réponse appropriée" poursuit le communiqué.

Recrutement d'enfants par un groupe soutenu par les États-Unis

La Turquie a déclaré que de nombreux crimes commis par les soi-disant "Forces démocratiques syriennes" ou FDS, sous le contrôle de l'organisation terroriste PKK/YPG, tels que le recrutement forcé d'enfants, les enlèvements, la privation de liberté et l'utilisation militaire des écoles en Syrie, ont récemment été documentés dans le rapport diffusé par la Commission internationale indépendante d'enquête sur la Syrie de l'ONU le 12 septembre.

La Turquie a souligné que le rapport du département d'État américain de 2022 sur l'Irak indique explicitement que le PKK recrute de force des centaines d'enfants yézidis et les enlève à des fins d'endoctrinement idéologique tout en rappelant que “l'examen des pratiques oppressives et des crimes graves de l'organisation terroriste séparatiste relève des responsabilités fondamentales des États-Unis."

"En tant que partie engagée dans les conventions régionales et internationales pertinentes, la Turquie poursuivra résolument ses efforts visant à prévenir le crime de la traite des êtres humains" conclu enfin le communiqué.