Le chef de l'Organisation nationale du renseignement turc (MIT), Ibrahim Kalin, a tenu mardi une réunion de haut niveau avec des responsables irakiens à Bagdad afin d'évoquer les efforts visant à renforcer la sécurité aux frontières et à optimiser les initiatives conjointes de lutte contre le terrorisme.

M. Kalin a d'abord rencontré le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani, puis s'est entretenu avec le président Abdul Latif Rashid.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères irakien, Fouad Hussein, était également présent à la réunion, selon des sources sécuritaires.

Dans le cadre de sa visite, M. Kalin s'est entretenu avec le ministre de la Défense Thabit Abbasi, le chef du Service national du renseignement Hamid al-Shatri, le chef de l'Alliance de la souveraineté Khamis al-Khanjar et le président du Conseil des représentants Mahmoud al-Mashhadani.

Ces rencontres ont passé en revue les mesures à prendre conjointement pour parvenir à une Turquie sans terrorisme, grâce à des efforts coordonnés pour sécuriser les frontières et éliminer les menaces terroristes.

La partie irakienne a réitéré son soutien total à Ankara à tous les niveaux.

Les discussions ont également porté sur les possibilités de renforcer la paix et la stabilité régionales, ainsi que sur l'état général des relations bilatérales.



Les tensions entre l'Iran et Israël étaient également à l'ordre du jour de ces réunions au cours desquelles les deux parties ont évalué les récents développements du processus de cessez-le-feu.

Plus tard, Kalin a rencontré séparément le président du Front turkmène irakien (ITC), M. Seman Agaoglu, et de hauts responsables de l'ITC afin d'examiner la situation sécuritaire dans les zones turkmènes, et s'est réjoui à la perspective de recevoir des informations sur les préparatifs des prochaines élections.