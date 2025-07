L'Azerbaïdjan a entamé des opérations antiterroristes au Karabakh à la suite de décès causés par des explosions de mines. Bakou affirme qu'il vise uniquement des objectifs militaires légitimes en utilisant des armes de haute précision dans le but de rétablir l'ordre constitutionnel en Azerbaïdjan.

Ces actions ont été lancées pour désarmer et forcer le retrait des forces militaires arméniennes après que six citoyens azerbaïdjanais aient été tués dans des incidents distincts liés à des mines dans la région séparatiste. Bakou a imputé ces décès à des séparatistes arméniens, dont quatre policiers azerbaïdjanais et deux civils.

Le ministère de la Défense de Bakou a précisé que des "activités antiterroristes locales" avaient débuté, avec l'utilisation d'armes de haute précision le long de la ligne de front et en profondeur dans le cadre de ces opérations.

Cette région montagneuse est depuis longtemps le théâtre d'un conflit persistant entre ces anciens voisins soviétiques, ayant déclenché deux guerres dans les années 1990 et en 2020.

Plus tôt, Bakou avait signalé la mort de quatre agents du ministère de l'Intérieur, tués dans l'explosion d'une mine près d'un chantier de tunnel. Une autre explosion a coûté la vie à deux civils à bord d'un camion. Ces incidents se sont produits dans la zone où est déployé temporairement le contingent russe de maintien de la paix, conformément à un accord de cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Aucune réponse immédiate n'a été émise par les autorités arméniennes du Karabakh. L'Arménie a réfuté les allégations selon lesquelles ses forces armées auraient posé des mines en territoire azerbaïdjanais.

Ces événements ont eu lieu après la livraison simultanée de denrées alimentaires et de médicaments essentiels au Karabakh par deux routes différentes, une mesure visant potentiellement à apaiser les tensions croissantes entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, bien que les relations restent tendues.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a également accusé des "groupes armés arméniens illégaux" d'avoir perturbé la navigation GPS d'un avion de ligne en vol de Tbilissi en Géorgie à destination de Bakou.

Demande de retrait de ses forces armées

Bakou a demandé à l'Arménie de retirer immédiatement ses forces armées du territoire azerbaïdjanais du Karabakh et de mettre fin à la structure militaire et administrative du régime autoproclamé dans la région.

Selon le communiqué, il y aurait plus de 10 000 membres des forces armées arméniennes soutenant ce régime, équipés de plus de 100 chars et autres véhicules blindés, de plus de 200 armes d'artillerie lourde, y compris des systèmes de roquettes à volée, et de plus de 200 systèmes de mortier.

Bakou a également accusé les forces arméniennes de violer l'accord tripartite de novembre 2020 et a averti qu'Erevan se préparait à une nouvelle offensive.

Le Karabakh, internationalement reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, a échappé au contrôle de Bakou au début des années 1990 à la suite d'une guerre. L'Azerbaïdjan a récupéré des territoires lors de la guerre de 2020.