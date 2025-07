La coopération économique turco-africaine s'accélère à un rythme soutenu. Le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l’Afrique a été multiplié par 8 au cours des 20 dernières années pour atteindre 40,7 milliards de dollars, a révélé le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Yasin Ekrem Serim, à l’issue du Forum mondial de coopération intersectorielle (WCI FORUM) à Istanbul.

Ce rendez-vous investisseurs a réuni dans la capitale économique turque plus d’un milliers d’hommes d’affaires du continent avec les investisseurs et exportateurs turcs."Le continent africain se présente comme la valeur montante du 21ème siècle avec son accumulation culturelle et son énorme potentiel", a indiqué le vice-ministre turc des Affaires étrangères qui a par ailleurs ajouté que les entreprises turques ont déjà créé 100.000 emplois en Afrique.

M. Ekrem attribue ce regain de dynamisme à l'intensification des relations diplomatiques entre son pays et l’Afrique.

"Nous sommes passés à la politique de partenariat avec l’Afrique en 2013. Le nombre de nos ambassades en Afrique, qui se limitait à 12 en 2012, est passé à 44 aujourd’hui. Dans les années 1990, parmi les pays d’Afrique subsaharienne, seul le Soudan avait une ambassade dans notre pays. Aujourd'hui, ce nombre s’élève à 38", a-t-il précisé.

La Turquie compte des ambassades dans 43 pays d'Afrique, dont 31 avec des conseillers commerciaux. 37 pays africains abritent des ambassades turques. En outre, Turkish Airlines affrète des vols directs vers de nombreuses destinations sur le continent.

Depuis la fin de l'année 2021, les secteurs de l'industrie métallurgique de base (680,7 millions de dollars), de la fabrication de textiles et de vêtements (330,1 millions de dollars), de la production et de la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et de systèmes de ventilation (267,4 millions de dollars) et du commerce de gros et de détail (238,5 millions de dollars) occupent le devant de la scène.

Pour le moment, l’Afrique représente 8,6 % des exportations totales de la Turquie. L'Égypte est la principale destination des exportations turques, avec 3,9 milliards de dollars en 2022, suivie du Maroc (3 milliards de dollars), de la Libye (2,4 milliards de dollars), de l’Algérie (1,9 milliard dollar) et de l'Afrique du Sud (1,6 milliard dollar).