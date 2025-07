Des archéologues menant des fouilles dans la province de Corum, au nord de la Turquie, où se trouve la capitale de l'ancien empire hittite, ont découvert une langue indo-européenne inconnue jusqu'à présent.

Les récents travaux archéologiques menés dans l'ancienne ville par Andreas Schachner, de l'Institut archéologique allemand, ont permis d'ajouter de nouvelles découvertes de cunéiformes à cette riche collection.

Cette langue disparue a été repérée dans un texte rituel inscrit sur une tablette dans les ruines de Hattusha, a indiqué la Direction provinciale de la culture et du tourisme de Corum dans un communiqué.

Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986, Hattusha était l'ancienne capitale de l'empire hittite, une puissance majeure du Proche-Orient à la fin de l'âge du bronze (environ 1600-1180 avant J.-C.).

L'épigraphiste Daniel Schwemer, de l'université de Wurzburg en Allemagne, a identifié la langue comme "une version de la langue de Kalashma, qui aurait été localisée dans l'actuelle région de Bolu ou de Gerede, à l'extrémité nord-ouest du territoire hittite", a indiqué la direction.

Près de 30 000 tablettes d'argile à écriture cunéiforme, offrant de précieuses informations sur l'histoire, la société, l'économie et les traditions religieuses de l'Empire ont été découvertes pendant plus d'un siècle de fouilles à Hattusha.

La découverte d'une nouvelle langue dans les archives de Bogazkoy-Hattusha n'est pas totalement inattendue. Selon le professeur Schwemer, les Hittites avaient un intérêt particulier pour l'enregistrement des rituels dans des langues étrangères. Les textes rituels rédigés par les scribes hittites reflètent diverses traditions et contextes linguistiques anatoliens, syriens et mésopotamiens.

Ces rituels fournissent des indications précieuses sur le paysage linguistique moins connu de l'Anatolie de la fin de l'âge du bronze (entre 1600 et 1200 avant notre ère), où le hittite n'était pas parlé.

Les textes cunéiformes de Bogazkoy-Hattusha contiennent des passages liés non seulement au hittite, mais aussi à deux autres langues anatoliennes, le luwien et le palaïque, une branche de la famille des langues indo-européennes, ainsi qu'à une langue non indo-européenne appelée hattique, une langue ancienne qui était parlée dans la région de Hatti, a expliqué M. Schwemer.

"Cette découverte pourrait contribuer de manière significative à notre compréhension des langues anciennes", a-t-il ajouté.

Le texte récemment découvert reste largement incompréhensible. On pense qu'il appartient à la famille des langues anatoliennes et indo-européennes, mais il partage plus de traits linguistiques avec le luwien qu'avec le palaïque, malgré la proximité géographique, selon le professeur Elisabeth Rieken, spécialiste des langues anatoliennes anciennes.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer sa relation avec d'autres dialectes luwiens de l'Anatolie de la fin de l'âge du bronze, a affirmé M. Rieken.