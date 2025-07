Farès Chaïbi - Francfort

Farès Chaïbi est né en 2002 à Lyon, en France. À l'âge de 16 ans, il a rejoint l'académie de jeunes du Toulouse FC, club de la Ligue 1. Il a fait ses débuts comme professionnel en août de l'année dernière.

Au cours de la saison écoulée, le joueur de 20 ans a disputé 41 matchs officiels pour Toulouse, marquant huit buts et délivrant sept passes décisives. Il a grandement contribué à la victoire du club en Coupe de France en mai dernier, marquant trois buts et offrant deux passes décisives lors de cinq rencontres. Il s'agissait du premier titre remporté par le club en 66 ans.

Chaïbi, dont la famille est originaire d'Algérie, possède la nationalité française et algérienne. Il a fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Algérie en mars dernier, lors des qualifications réussies pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024.

Ramy Bensebaïni - Borussia Dortmund

Né le 16 avril 1995 à Constantine, en Algérie, Ramy Bensebaïni a débuté sa carrière footballistique au sein du prestigieux CS Constantine, le principal club de sa ville natale. Il a été remarqué lors d'une session de détection organisée par le Paradou AC, un club basé à Alger. En 2007, il a intégré l'académie JMG du Paradou, où il a suivi l'ensemble de sa formation jusqu'en 2013. Sa position préférée sur le terrain est celle de défenseur central.

Après une saison bien remplie, comprenant 29 matchs joués et deux buts marqués, il a attiré l'attention de plusieurs clubs européens. Finalement, il a choisi de poursuivre sa carrière et sa progression au Montpellier HSC, puis au Stade Rennais.

Par la suite, il posé ses bagages en Allemagne, au Borussia Monchengladbach, et s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux de son poste en Bundesliga. Il est logiquement recruté par le Borussia Dortmund cet été, un club où l’Algérien (54 sélections), vainqueur de la CAN en 2019, va certainement passer un nouveau palier.

Serhou Guirassy - Stuttgart

Serhou Guirassy a vu le jour le 12 mars 1996 à Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône.

Il a grandi dans le quartier de Chautemps à Montargis. C’est à l'USM Montargis puis à la J3 d'Amilly, deux clubs situés dans le Loiret, qu’il fait ses débuts dans le football. Il a joué dans les deux équipes de manière alternative jusqu'à atteindre la catégorie des moins de 15 ans en 2013. Au sein de l'équipe d'Amilly, il a inscrit environ quarante buts en championnat des moins de 15 ans. Après un essai infructueux à l'AJ Auxerre, il a été découvert par le Stade lavallois, qui l'a recruté à la suite de deux périodes d'essai.

Il a ensuite continué sa carrière à Lille puis à Auxerre, avant de faire une première pige en Allemagne du côté de Cologne. De retour en France, il poursuit son bonhomme de chemin à Amiens puis à Rennes, où son talent a explosé.

Prêté à Stuttgart en début de saison, l'international guinéen a marqué onze buts lors de ses 22 matchs de Bundesliga. Durant ce début d’exercice 2023-2024, alors qu’il a définitivement rejoint le club allemand, Guirassy à inscrit 8 buts pour le compte de ses 4 premiers matchs en championnat.

David Datro Fofana - Union Berlin

David Datro Fofana a débuté sa carrière dans le football dans sa Côte d'Ivoire natale, d'abord au sein d'une académie de football à Abidjan, puis à l'AFAD Djékanou, une autre académie destinée aux jeunes joueurs. Ses performances prometteuses l'ont rapidement placé sur la liste de repérage de nombreux scouts étrangers, ce qui l'a conduit à faire le grand saut à l'étranger en février 2021. C'est à ce moment-là que Molde FK, le meilleur club de Norvège, a réussi à convaincre le jeune Fofana de le rejoindre.

Il a joué un total de 65 matchs sous les couleurs du quintuple champion norvégien et a remporté un titre dès sa première saison. Huit ans après son dernier triomphe, Molde FK a remporté la Coupe de Norvège pour la première fois de son histoire. Fofana lui-même est devenu le joueur central de l'équipe, en particulier lors de la saison 2022. Il a brillé dans l'Eliteserien, la plus haute ligue de Norvège, en marquant 15 buts et en délivrant cinq passes décisives en 24 matchs de championnat, ce qui a grandement contribué à la victoire au championnat.

Sous les yeux scrutateurs de nombreux recruteurs, David continue de se forger une réputation. Après deux années sur la côte ouest norvégienne, il prend la direction de Londres. Chelsea était intéressé par le jeune international et le recrute, mais il a eu peu d'occasions de jouer en seconde moitié de la saison 2022/23. En Premier League, il n'a fait que trois brèves apparitions, et en FA Cup anglaise, il n'a eu que peu de temps de jeu, totalisant 45 minutes.

Du côté de l’Union Berlin, l’attaquant de 20 ans a disputé les quatre premiers matchs de championnat.

Victor Boniface - Bayer Leverkusen

Né à Akure, au Nigeria, Victor Boniface a fait le saut en Europe en rejoignant le club norvégien du FK Bodø/Glimt le 4 mars 20191. Il a disputé son premier match en tant que professionnel lors d'une rencontre d'Eliteserien le 22 septembre 2019 contre Ranheim Fotball (1-1).

Le 1er décembre 2019, il a marqué son premier but lors d'une rencontre de championnat contre Molde FK (bien que son équipe ait perdu 4-2). Le 22 août 2020, il a réalisé son premier doublé en championnat lors du match contre l'IK Start (victoire 6-0). Cinq jours plus tard, il a joué son premier match en coupe d'Europe lors d'une rencontre de la Ligue Europa contre le FK Kauno Žalgiris. Il a contribué à la large victoire de son équipe en marquant également son premier but dans cette compétition (score final de 6-1). Au cours de cette saison 2020, Boniface a été un élément clé de l'équipe historique du FK Bodø/Glimt qui a remporté le championnat de Norvège pour la première fois de son histoire.

Il quitte ensuite pour la Belgique pour jouer en faveur de l'Union Saint-Gilloise, avant d'attirer cet été l'attention du Bayer Leverkusen avec lequel il signe un contrat courant jusqu'en juin 2028 pour un montant estimé à 20 millions d'euros, établissant ainsi un nouveau record.