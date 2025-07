Dans une déclaration, l'administration présidentielle azerbaïdjanaise a indiqué que M. Ramin Mammadov, l'envoyé pour les contacts avec les résidents arméniens du Karabakh, a rencontré les représentants des résidents dans la ville de Khojaly.

Selon ladite déclaration, la réunion s'est déroulée dans une atmosphère constructive, les représentants arméniens exprimant leur reconnaissance pour la nourriture, le carburant et l'électricité fournis par les autorités de l’Azerbaïdjan.

Un accord a été conclu pour organiser une réunion du groupe de travail afin de résoudre les problèmes sociaux, humanitaires, économiques et infrastructurels. Dirigé par le vice-premier ministre azerbaïdjanais Shahin Mustafayev, avec les représentants concernés chargés des services publics, de la santé et d'autres services civils dans la région, y compris dans la ville de Khankendi, il vise à préciser l'orientation de l'action future et à établir un groupe de travail conjoint.

Lors de la réunion, la proposition a été faite de créer un hôpital de campagne près de Khankendi ou de Khojaly, où le personnel médical d'origine azerbaïdjanaise et arménienne collaborerait, ainsi que l’établissement d’une cafétéria mobile où travailleraient des personnes d'origine azerbaïdjanaise et arménienne.

On a d’autre part suggéré d'établir des équipes mixtes de personnel médical d'origine azerbaïdjanaise et arménienne pour fournir des services aux personnes seules et nécessiteuses dans les villages isolés. On a songé aussi à organiser des visites à Bakou ou dans d'autres villes d'Azerbaïdjan pour les représentants de la société civile et les activistes d'origine arménienne vivant au Karabakh.

La déclaration précise également que les responsables azerbaïdjanais et les représentants arméniens se rencontreront à nouveau prochainement.

Mardi dernier, deux personnes ont trouvé la mort lorsqu'un camion appartenant à une institution gouvernementale azerbaïdjanaise a sauté sur une mine sur l'autoroute Ahmadbayli-Fuzuli-Shusha dans la région de Jabrayil. Quatre policiers, qui étaient intervenus sur les lieux, ont également été tués lorsque leur véhicule a heurté une autre mine.