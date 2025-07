La reconnaissance de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) est la "meilleure option" pour tous les pays recherchant une paix durable et une tranquillité permanentes sur l'île de Chypre, a déclaré aux journalistes le président Recep Tayyip Erdogan à bord de l'avion présidentiel qui le ramenait d'une visite dans l'enclave autonome du Nakhitchevan en Azerbaïdjan.

"Les réalités de l'île sont évidentes et la RTCN est la réalité la plus concrète de Chypre", a-t-il précisé, ajoutant qu'à l’évidence, la seule et unique option est la solution à deux États pour la question chypriote.

"Personne ne doit s'attendre à ce que nous ignorions les droits de la RTCN ou que nous les laissions violer. Nous ferons davantage entendre notre voix pour que la RTCN soit reconnue par les autres pays. L'île de Chypre mérite que l'on se souvienne d'elle dans la paix et la tranquillité, et non dans les tensions", a-t-il ajouté.

Chypre est enlisée dans un conflit qui dure depuis des décennies entre les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs, malgré une série d'efforts diplomatiques déployés par les Nations unies pour parvenir à un règlement global.

La Turquie soutient pleinement une solution à deux États sur l'île, basée sur l'égalité souveraine et un statut international égal entre les deux États.