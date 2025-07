L'Algérie dispose actuellement de plusieurs stades homologués, parmi lesquels six ont été spécifiquement choisis pour accueillir la CAN 2025. Ces stades comprennent les installations de Baraki (Nelson Mandela) et Douéra à Alger, ainsi que celles de Blida, Annaba, Oran, et Constantine. Par ailleurs, les travaux d'extension du stade du 5 Juillet à Alger et de construction du stade de Tizi-Ouzou sont en cours d’achèvement.

Il est également important de noter que l'Algérie a exprimé son intérêt pour l'organisation de la CAN 2027, qui sera également annoncée le mercredi 27 septembre. Des rumeurs suggèrent que la CAF pourrait privilégier la candidature de l'Algérie pour 2027. Cependant, il convient de souligner que le peu de poids de l'Algérie au sein des instances de la CAF pourrait jouer en sa défaveur.

Pourtant, l'Algérie, qui a déjà accueilli la CAN en 1990, se présente comme un candidat sérieux. Le pays a renforcé sa candidature en début d'année en organisant avec succès le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) et la CAN U17. Ces compétitions ont mis en lumière la capacité de l'Algérie à organiser avec succès des tournois internationaux.

Le Maroc

En tant que candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, le Maroc s’est équipé de toutes les infrastructures requises, incluant des stades modernes répartis dans les plus grandes villes du pays.

Le roi Mohammed VI s'est personnellement engagé dans le soutien à la candidature marocaine, et le pays a parallèlement consolidé ses relations diplomatiques en Afrique, ce qui pourrait constituer un atout significatif.

C’est pourquoi, le Maroc se présente comme un candidat de poids pour l'organisation de la CAN 2025. Le pays a déjà été l'hôte de la CAN en 1988, ce qui lui confère une précieuse expérience dans la gestion de ce tournoi. De plus, le pays qui a naguère brillamment organisé la Coupe du Monde des clubs de la FIFA offre un terrain d'accueil aux nombreuses équipes nationales pour les éliminatoires de la CAN et du Mondial. La capacité du Maroc est en outre fondée sur ses 6 stades répondant aux normes de la FIFA et de la CAF, ce qui donne du crédit à son dossier de candidature.

La Zambie

Le troisième postulant est la Zambie, mais sa candidature ne se présente pas sous les meilleurs auspices en raison du nombre restreint de stades homologués par la CAF. SI le gouvernement zambien a promis la construction de nouvelles infrastructures, le pays présente un retard structurel qui pourrait compliquer la préparation de la CAN pour l'année 2025, qui approche rapidement.

Nigeria-Bénin

L'association entre le Nigeria et le Bénin, qui a soumis une candidature commune ne manque pas d’intérêt. Cependant, cette alliance devra surmonter quelques obstacles significatifs pour décrocher le droit d'accueillir la compétition. Le Nigeria, pays des Super Eagles, a déjà été hôte de la CAN en 1980 et en 2000 (en collaboration avec le Ghana). Il dispose de stades conformes aux normes de la CAF, mais la situation sécuritaire dans certaines régions du Nigeria peut susciter des inquiétudes. En ce qui concerne le Bénin, il ne compte qu'un seul stade homologué, situé à Cotonou, ce qui peut constituer un défi pour une candidature commune