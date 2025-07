Le Camerounais de 37 ans, ancien champion poids lourds de l'UFC (principale ligue d'arts martiaux mixtes), a surpris en programmant un combat lucratif et intrigant de boxe anglaise contre Fury, le "Gipsy King", roi de la catégorie poids lourds, prévu le 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite.

Mardi après-midi, dans le sud-ouest de Las Vegas, l'entraîneur Dewey Cooper, couvert de protections, se fait molester par Ngannou, véritable montagne aux mains habillées de gants blancs (1,93 m, près de 120 kilos). Gauche-droite, crochet-uppercut, Cooper mène une danse précise qui fait parler les poings du champion.

Plus en retrait, bonnet noir et blanc sur le crâne, Mike Tyson, âgé de 57 ans, intervient parfois pour corriger un mouvement, mime des gestes foudroyants, sous le regard studieux et intimidé de l'élève Ngannou.

"Il vient de temps en temps pour donner un coup de main, son expertise. Je l'avais spécialement demandé il y a quatre ans, bien avant que le combat ne soit annoncé, la première fois que je l'ai rencontré", explique à une vingtaine de médias le Camerounais de sa voix posée. "Il a quelque chose d'inspirant, de motivant. Si jamais je pouvais avoir un tout petit peu de ce qu'il a, la boxe serait très facile pour moi."

Tyson "fier"

Ngannou, qui qualifie Tyson d'"idole", n'a pas de palmarès professionnel en boxe. Le "Predator", son surnom, s'est forgé une réputation de redoutable cogneur en devenant champion des poids lourds de l'UFC, titre qu'il a conservé jusqu'à son départ en janvier en raison de sa relation acrimonieuse avec le président de l'organisation, Dana White, jugé pas assez généreux.

Ce résident de Las Vegas, qui a remporté 17 de ses 20 combats professionnels à l'UFC, dont 12 par KO, va gagner plus d'argent lors de ce combat contre Fury que lors de l'ensemble de sa carrière à l'UFC, dit-il.

Le Camerounais assure prendre ce combat très au sérieux, lui qui pratiquait la boxe anglaise avant son arrivée en France en 2012 et sa découverte du MMA.

"Il est entièrement tourné vers le combat, il travaille dur, je pense que les gens vont être surpris", lance depuis le ring Tyson d'une voix éraillée, tout juste audible. "Je ne sais pas si Fury est nerveux, mais il aurait raison de l'être."

"Je suis très fier de lui (Ngannou), il s'attaque peut-être au meilleur combattant du monde. J'ai hâte de le voir faire ce pas en avant vers cet exploit impossible", ajoute la légende.

"Mastodontes"

Le fantasque Fury, âgé de 35 ans, est en effet invaincu (33 victoires, un nul) et règne en maître sur la catégorie poids lourds, en dépit d'une carrière décousue, entre épisodes dépressifs, consommation de drogue et quelques vraies-fausses retraites.

Champion WBC, le Britannique ne mettra pas en jeu sa ceinture face à Ngannou, pour un combat bien disputé "selon les règles officielles" du noble art.

Malgré le déséquilibre apparent, "tout peut arriver dans la catégorie poids lourds" prévient le Franco-Camerounais Carlos Takam, autre référence de la catégorie âgé de 42 ans, qui avait battu le Français Tony Yoka en mars à Paris.

"On parle de mastodontes, de mecs qui peuvent te sortir un coup de 120 kg. Ne soyez pas surpris si quelque chose arrive pendant ce combat. Francis, s'il place bien son coup, Tyson Fury le prend et ne se relève pas", assure Takam.

Le boxeur se prépare avec Ngannou depuis début août dans la cité du jeu, pour l'un des combats d'ouverture le 28 octobre à Riyad, contre le Congolais Martin Bakole, lui aussi ex-tombeur de Yoka.

"Il y a trois mois personne n'y croyait", lâche Ngannou, face aux accusations de "mauvaise décision" pouvant faire "foirer sa carrière".

"Et pourtant on est là à me parler du plus grand combat de l'histoire", sourit le colosse, qui continue également sa carrière en MMA, après avoir signé un contrat avec l'organisation PFL, concurrente de l'UFC.