L'Azerbaïdjan a décidé de ne pas participer aux pourparlers avec l'Arménie, l'Union européenne (UE), la France et l'Allemagne qui se tiendront en Espagne jeudi, en raison du rejet de la condition de la participation de la Turquie, mais aussi en signe de boycott de la France.

Selon des sources diplomatiques azerbaïdjanaises, Bakou a proposé et insisté sur la participation de la Turquie à la réunion qui doit se tenir à Grenade, en Espagne, avec la participation de l'Arménie, de l'UE, de la France et de l'Allemagne. Cependant, la France et l'Allemagne ont refusé cette proposition. .

Les officiels azerbaïdjanais ont souligné qu'une atmosphère anti-azerbaïdjanaise a été créée par l'Arménie, la France, l'Allemagne et l'UE autour de la réunion où les pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan seraient l'ordre du jour principal.

Ils ont déclaré que l'Azerbaïdjan ne ressentait pas le besoin de participer aux négociations dans ce format en raison des déclarations pro-arméniennes du ministre français de la Défense Sébastien Lecornu, de la visite de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna en Arménie et de ses déclarations sur la coopération militaire, la fourniture d'armes et de munitions, et des déclarations hostiles à l'Azerbaïdjan faites par le président du Conseil de l'UE Charles Michel hier mardi.

"Pour ces raisons, l'Azerbaïdjan a rejeté les pourparlers et le président Ilham Aliyev a annulé son voyage à Grenade", ont déclaré les responsables.

Soulignant que Bakou ne voit pas la nécessité de discuter des problèmes régionaux avec des pays éloignés de la région et pense que la question des relations avec l'Arménie peut être discutée et résolue dans le cadre régional, les responsables ont déclaré que l'Azerbaïdjan pourrait participer à la réunion si l'ancien format trilatéral UE-Azerbaïdjan-Arménie était réactivé.

Les responsables ont en outre souligné que l'Azerbaïdjan ne prendrait part à aucun format auquel la France participerait.

La Communauté politique européenne (CPE) se réunira à Grenade, sous l'égide de l'Espagne, le 5 octobre. Il était prévu que le président du Conseil européen Charles Michel, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz assistent à la réunion entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pashinyan.